«Желтое» приграничье. Российским регионам нужно стать бдительнее из-за соседства с Украиной

В граничащих с Украиной регионах России ввели «желтый» уровень террористической опасности. Утром 12 апреля в Белгородской области повредили железнодорожное полотно. Правоохранительные органы и контрразведка усиливают свою работу, но ответственность лежит и на простых россиянах. Их просят быть особенно бдительными и обращать внимание на незнакомых и подозрительных людей.

Что происходит на границе с Украиной?

Брянская, Белгородская, Курская и часть Воронежской области, а также Крым ввели «желтый» — высокий — уровень террористической опасности до 25 апреля из-за ситуации на Украине. Власти регионов объяснили, что это нужно для усиления работы спецслужб.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что для безопасности населения в регионе увеличили количество патрулей, «в том числе силами добровольных народных дружин».

«Обращайте внимание на оставленные сумки, о подозрительных гражданах или группе лиц сообщайте в полицию на номер 102 или 112. Прошу сохранять спокойствие и помогать нашим спецслужбам», — написал глава Курской области Роман Старовойт.

Жителям регионов с введенным высоким уровнем террористической опасности посоветовали меньше бывать в местах массового скопления людей, иметь при себе документы, обращать внимание на посторонних людей и незнакомые автомобили на придомовых территориях, а также обсудить план действий с родственниками на случай ЧС. До 25 апреля в регионе запретили запускать петарды, салюты и фейерверки, «чтобы не пугать людей лишними громкими звуками».

Утром 12 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о том, что в Шебекинском городском округе на границе с Украиной повредили железнодорожные пути. Жертв и пострадавших нет, оперативная группа уже занимается расследованием, Следком начал проверку. О причинах Гладков обещал сообщить позднее.

Ранее ВСУ атаковали нефтебазу под Белгородом — два украинских вертолета нанесли авиаудары по гражданскому объекту. Топливо с нефтебазы использовалось только для обеспечения гражданского населения, заявляли власти региона.

Главное — бдительность

Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе, бывший разведчик Александр Михайлов объяснил «360», что при введении высокого уровня террористической опасности в первую очередь усиливают контрразведывательный режим, а также контроль за передвижением посторонних лиц на территории и работу правоохранительных органов.

«Любой конфликт такого порядка приводит к попыткам осуществлять налеты на территории соседнего государства малочисленными диверсионными группами. Разрозненные группы будут пересекать границу там, где она плохо контролируется — это тоже один из элементов усиления контрразведывательного режима», — сказал Михайлов.

Источник фото: РИА «Новости» / Антон Вергун

Сотрудник ДПС на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области

Очень важную роль в контроле за ситуацией, по словам эксперта, играют и простые жители регионов, где введен «желтый» уровень опасности. Их бдительность и внимание к незнакомцам помогут силовикам выявить злоумышленников.

Все зависит от бдительности людей. Тем более если речь идет о маленьких населенных пунктах, где каждый человек на счету, где все друг друга знают. [Там] выявление посторонних лиц значительно проще, чем в большом городе Александр Михайлов.

Даже тщательно спланированная диверсионная операция, по словам Михайлова, может разбиться о случайность благодаря внимательности и ответственности населения. Многие националисты делают себе татуировки с нацистской символикой — на это тоже стоит обращать внимание, как и на незнакомые лица.

Также, по словам эксперта, при «желтом» уровне террористической опасности усиливается работа пограничников.

«К этим темам надо относиться очень серьезно: мы помним, что в период второй чеченской компании мы имели дело с Бесланом в 2004 году, был налет на „Норд-Ост“. Эта калька ведения диверсионной террористической деятельности может быть взята на вооружение и украинскими националистами», — подчеркнул он.

Воздушную безопасность обеспечивают ПВО, но основную роль играет уничтожение складов с беспилотниками и другой техникой, которая может наносить удары с воздуха. Российская армия успешно занимается этим, заключил Михайлов.