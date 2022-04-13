Минобороны пригрозило ударами по Киеву за диверсии СБУ в России

Украинские войска не оставляют попытки диверсий и нанесения ударов по объектам на территории России. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны Генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что если украинские военные не остановятся, то Россия ответит серьезным ударом по командным центрам.

«Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными Силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась», — заявил Конашенков.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сегодня со стороны Украины неизвестные открыли огонь по пограничному пункту в Кореневском районе региона. Глава области отметил, что в результате происшествия никто не пострадал. Огневую точку противника ответной стрельбой подавили пограничники.

Руководители граничащих с Украиной российских регионов на этой неделе объявили о введении «желтого» уровня террористической опасности. До 25 апреля повышенный режим действует в Брянской, Белгородской, Курской и части Воронежской области, а также в Крыму. По словам глав регионов, это необходимо для усиления работы специальных служб.