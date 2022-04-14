Семь человек пострадали в результате обстрела со стороны Украины поселка Климово в Брянской области. Среди них — беременная девушка и ребенок, сообщили в Минздраве РФ.

По информации министерства, все пострадавшие доставлены в больницы, написало РИА «Новости». Состояние беременной девушки врачи оценивают как удовлетворительное. Ребенок находится в состоянии средней тяжести.

Губернатор региона Александр Богомаз ранее заявил, что в результате атаки со стороны Украины были разрушены два дома. На месте работают спасатели. В МЧС уточнили, что возгорание в поврежденных зданиях ликвидировано.

Следователи и следователи-криминалисты СУ СК России по Брянской области выехали в поселок Климово, заявили в Следственном комитете. Специалисты проводят осмотр места происшествия.