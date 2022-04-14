Семь человек попали в больницу после обстрела ВСУ поселка под Брянском — Минздрав
Минздрав: семь человек пострадали в результате обстрела ВСУ поселка Климово под Брянском
Семь человек пострадали в результате обстрела со стороны Украины поселка Климово в Брянской области. Среди них — беременная девушка и ребенок, сообщили в Минздраве РФ.
По информации министерства, все пострадавшие доставлены в больницы, написало РИА «Новости». Состояние беременной девушки врачи оценивают как удовлетворительное. Ребенок находится в состоянии средней тяжести.
Губернатор региона Александр Богомаз ранее заявил, что в результате атаки со стороны Украины были разрушены два дома. На месте работают спасатели. В МЧС уточнили, что возгорание в поврежденных зданиях ликвидировано.
Следователи и следователи-криминалисты СУ СК России по Брянской области выехали в поселок Климово, заявили в Следственном комитете. Специалисты проводят осмотр места происшествия.