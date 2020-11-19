Россиян заставят платить за сахар и соль. На какие продукты поднимутся цены

Самые вкусные и доступные продукты могут подорожать, если правительство согласится ввести акцизы на товары с повышенным содержанием соли и сахара. И речь вовсе не о чипсах или газировке, а о популярных колбасе, пельменях, сосисках и пицце. Даже традиционные для России квашеная капуста, варенье и селедка могут подскочить в цене, говорят опрошенные «360» эксперты.

Общественная палата, Российский союз налогоплательщиков и Институт развития правового общества предложили ввести акцизы на продукты с повышенным содержанием соли или сахара — более 2,5 и 22,5 грамма на 100 граммов товара. Свою инициативу они направили в Минфин и Минпромторг, пишут «Известия». Собранные деньги они предложили направить на профилактику неинфекционных заболеваний вроде диабета второго типа.

По мнению авторов, к подакцизным продуктам нужно отнести консервы, соусы, готовую мясную и колбасную продукцию, пельмени, пиццу, фастфуд и газировку. Для некоторых товаров, но непонятно каких, они предложили сделать исключение.

Предоставить выбор

Идея родилась из-за того, что многие россияне до сих пор не понимают, что входит в состав продуктов: как правило он напечатан мелкими буквами, а о скрытых сахарах или соли в усилителях вкуса вообще умалчивают. Вторая проблема — рост числа неинфекционных заболеваний, в частности сахарного диабета, среди россиян, рассказал «360» соавтор инициативы, член Общественной палаты Артем Кирьянов. А то же ожирение, которое диабет сопровождает, диагностируют даже у учащихся начальной школы.

«Акцизами нельзя решить проблему здорового образа жизни в голове у человека. Это вопрос информирования, вопрос формирования привычек. Но 10 копеек на бутылку лимонада или 50 копеек на торт вполне можно заплатить, если человек понимает, что эти деньги пойдут на профилактику неинфекционных заболеваний», — добавил Кирьянов.

Общественник затруднился ответить, какие конкретно продукты стоит обложить акцизами — с чрезмерным, например вдвое, повышенным содержанием соли или сахара или все те, где их даже немного выше нормы. Но, по его мнению, при стоимости пельменей 300 рублей за килограмм акцизная составляющая не должна превышать рубль.

«К акцизу должна прилагаться подробная информация по составу. Человек должен понимать, почему эти пельмени, газировка или замороженный продукт подакцизен. Тогда у него будет выбор, он может посмотреть неподакцизный товар, который соответствует принципу здорового образа жизни», — сказал общественник.

Подорожает не на рубль

В случае принятия инициативы подакцизными станут не только колбасы или фастфуд, но и все заготовки, включая соленую и копченую рыбу, варенья и джемы, кондитерские изделия. И даже традиционные русские продукты — квашеная капуста, бочковые огурцы или полезный мед. Сахар и соль — не только яд или белая смерть, но и природный консервант для сохранения выращенного урожая, напомнил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

Заботящиеся о своем здоровье люди могут прочитать содержание жиров, белков и углеводов на упаковке и решить, хотят они это есть или нет. Например, все осознают, что любое масло — жирное, но повального отказа от этого продукта нет. Да и ценники в магазинах, уверен Востриков, вырастут вовсе не на добавленный в виде акциза рубль.

Предприятиям придется покупать оборудование и расходники для маркировки, привлекать к этому каких-то сотрудников и так далее. Далее свои надбавки сделают оптовые и розничные ретейлеры. В итоге это может привести к обратному эффекту. Ведь люди покупают сосиски или пельмени не из-за того, что хотят питаться неправильно. Из-за падения реальных доходов и покупательской способности здоровые продукты многим не по карману.

«Мне кажется, это не самый логичный способ. На движение денежного потока в любом случае должен быть какой-то штаб, который будет контролировать. Будут затраты. И точно рубль акцизов не дойдет в рубле помощи, дойдет меньше. Мне кажется, это инициатива, нацеленная на улучшение питания, но, скорее, она приведет к снижению доступности продуктов питания», — заключил Востриков.

Переход на суррогаты

Пока продуктовые акцизы действуют только на алкоголь, сообщил «360» эксперт ретейла Владимир Ионкин. Помимо пополнения бюджета, сборы призваны снизить количество употребляющих спиртное людей. Но рынок заполнен дешевым, но вполне качественным контрафактом. Поэтому «гражданская» задача алкогольного акциза не выполняется. Так что эксперт сомневается, что запретительными методами получится отучить людей от соли и сахара.

«И еще вопрос: а сама соль каменная или сахар, они что, тоже дорожать будут? Тут как-то надо продумать, не просто бюджет пополнить, но если мы говорим о гражданской функции, то нужно подумать, что это будет для граждан и как это все администрировать. А это целевое администрирование акциза, чтобы деньги не разошлись куда-то, может стать дороже самого акциза», — добавил он.

По аналогии с алкоголем и табаком люди вообще могут перейти на суррогаты продуктов. Многие покупают недорогую колбасу вместо мяса или сырный продукт вместо дорогого сыра. А полуфабрикаты — если не хватает времени на готовку. Если из-за акцизов цены на привычные продукты поднимутся, люди перейдут на еще более дешевые и вредные аналоги.

«И что бы нам тогда не ввести акцизы на хлеб, где глютен, на масло, на свинину, на сало? Получается, что у нас полезного почти ничего нет. Возьмите тот же виноград. Там в составе серьезное содержание сахара. Этот перечень, на что можно было бы ввести акциз, если исходить из вредности, может быть огромным», — заключил Ионкин.