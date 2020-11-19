На продукты с излишками соли и сахар могут ввести акцизы

На газировку, пельмени, соусы, консервы и прочие продукты с повышенным содержанием сахара и соли (свыше 22,5 грамма и 2,5 грамма на 100 грамм товара) предлагается ввести акцизы. Эту инициативу выдвинули Общественная палата РФ, Российский союз налогоплательщиков и Институт развития правового общества.

С письмом, направленным главам Минфина, Минпромторга и Минздрава ознакомилась газета «Известия». Его авторы считают, что размер акциза должно установить правительство. Поступающие средства можно использовать для профилактики неинфекционных заболеваний. Например, диабета второго типа.

Один из авторов инициативы, первый зампред комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив ОП РФ Артем Кирьянов сообщил изданию, что акцизы можно распространить на продукты быстрого приготовления, готовую мясную продукцию и сладкие газированные напитки. Обязательно нужно ввести акцизы на торты, пирожные и прочие необязательные к употреблению кондитерские товары. Исключением могут стать продукты в естественным высоким содержанием соли и сахара.

«Введение акциза повлияет на цену, как повлияло на табак и алкоголь. Но если в результате в стране будет меньше заболеваний и смертности, связанных с употреблением вредных продуктов, такая мера будет оправданной», — сообщил «Известиям» депутат ГД Сергей Вострецов.

Зампред комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов «Деловой России» Наталья Беляева назвала инициативу разумной. Сократить производство указанных продуктов невозможно без потери рабочих мест. Но выделить их из общего ряда товаров необходимо. По ее мнению, рост цен будет зависеть от размера акциза.

«Инициатива яркая. Но вместо глубокого анализа проблемы и системных подходов предлагается, как обычно, простой эффективный способ — ввести налоги, то есть увеличить розничную цену товара», — отметил исполнительный директор ассоциации крупнейших производителей пищевой продукции России «Русбренд» Алексей Поповичев.

Два года назад Минздрав уже предлагал приравнять колбасу к табаку и алкоголю, чтобы поднять на нее акцизы.