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    23 августа 2020, 16:56

    Названы ЗОЖ-продукты, которые на самом деле опасно есть

    Алена Макаренко

    Существует ряд продуктов, которые считаются очень полезными. Но это ошибочно, поэтому от них лучше отказаться ради здоровья. Список озвучила исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание» диетолог Зинаида Медведева, сообщил сайт kp.ru.
    Названы ЗОЖ-продукты, которые на самом деле опасно есть

    Разрекламированные протеиновые батончики воспринимаются почти как лекарство. Однако их состав оставляет желать лучшего, предупредила эксперт. В такой вариант перекуса добавляют ультраобработанные злаковые хлопья, много сахара или его заменителей. При этом в составе на этикетках часто пишут только про сушеные ягоды, орехи или семечки. Из-за высокого содержания сахара и быстроусваиваемых углеводов батончики не считаются здоровым питанием.

    «После такого батончика очень быстро вырабатывается инсулин, а это расшатывает метаболическую систему. Человек, съевший батончик, быстро получает энергию, но так же быстро и теряет ее», — объяснила диетолог.

    Стоит с осторожностью отнестись и к спортивным напиткам с витаминами. Они содержат много глюкозы и фруктозы, поэтому такие же вредные, как и кока-кола. Чрезмерное потребление фруктозы может привести к проблемам с кишечником и раку. Вместо них лучше взять обычную воду.

    Еще нужно вычеркнуть из своего рациона йогурты с наполнителями. Фруктов в них почти нет. В эти молочные продукты кладут наполнители, сладкие добавки и пюре из переработанного продукта с большим содержанием сахара.

    Внимательно стоит относиться и к красному мясу, которое считается канцерогеном. Это относится и к мясным продуктам, получаемым путем любой обработки: засолки, вяленья, консервации, ферментации. Сосиски, сардельки, колбасы, копчености приведут к развитию колоректального рака.

    «Обыкновенное мясо, которое мы покупаем и жарим или запекаем на огне, с точки зрения канцерогенности вредно почти так же», — отметила врач.

    Кроме того, красное мясо, приготовленное при высоких температурах, влияет на возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, в частности сердечной недостаточности. Лучше не употреблять его чаще раза в неделю, посоветовала Медведева. Количество канцерогенов снижается, если готовить продукт при пониженной температуре, до 70 градусов.

    Помимо этого, важно ограничивать потребление сливочного масла. В день не надо съедать больше 10 граммов. Только в таком случае получится извлечь из этого продукта большую пользу. Масло богато витамином Е и полезными короткоцепочечными жирами.

    При превышении дневной нормы потребления сливочного масла повышается холестерин. Из-за этого ухудшается работа сердца и сосудов, нарушается кровоснабжение всего организма, возможны инфаркт и инсульт.

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