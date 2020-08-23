Названы ЗОЖ-продукты, которые на самом деле опасно есть

Разрекламированные протеиновые батончики воспринимаются почти как лекарство. Однако их состав оставляет желать лучшего, предупредила эксперт. В такой вариант перекуса добавляют ультраобработанные злаковые хлопья, много сахара или его заменителей. При этом в составе на этикетках часто пишут только про сушеные ягоды, орехи или семечки. Из-за высокого содержания сахара и быстроусваиваемых углеводов батончики не считаются здоровым питанием.

«После такого батончика очень быстро вырабатывается инсулин, а это расшатывает метаболическую систему. Человек, съевший батончик, быстро получает энергию, но так же быстро и теряет ее», — объяснила диетолог.

Стоит с осторожностью отнестись и к спортивным напиткам с витаминами. Они содержат много глюкозы и фруктозы, поэтому такие же вредные, как и кока-кола. Чрезмерное потребление фруктозы может привести к проблемам с кишечником и раку. Вместо них лучше взять обычную воду.

Еще нужно вычеркнуть из своего рациона йогурты с наполнителями. Фруктов в них почти нет. В эти молочные продукты кладут наполнители, сладкие добавки и пюре из переработанного продукта с большим содержанием сахара.

Внимательно стоит относиться и к красному мясу, которое считается канцерогеном. Это относится и к мясным продуктам, получаемым путем любой обработки: засолки, вяленья, консервации, ферментации. Сосиски, сардельки, колбасы, копчености приведут к развитию колоректального рака.

«Обыкновенное мясо, которое мы покупаем и жарим или запекаем на огне, с точки зрения канцерогенности вредно почти так же», — отметила врач.

Кроме того, красное мясо, приготовленное при высоких температурах, влияет на возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, в частности сердечной недостаточности. Лучше не употреблять его чаще раза в неделю, посоветовала Медведева. Количество канцерогенов снижается, если готовить продукт при пониженной температуре, до 70 градусов.

Помимо этого, важно ограничивать потребление сливочного масла. В день не надо съедать больше 10 граммов. Только в таком случае получится извлечь из этого продукта большую пользу. Масло богато витамином Е и полезными короткоцепочечными жирами.

При превышении дневной нормы потребления сливочного масла повышается холестерин. Из-за этого ухудшается работа сердца и сосудов, нарушается кровоснабжение всего организма, возможны инфаркт и инсульт.