Россиянам рассказали о смертельной опасности колбасы

Частое употребление колбас может нанести здоровью серьезный вред. Во время ее приготовления используют вещества, которые вызывают рак, нарушают усвоение кальция и провоцируют развитие связанных с этим болезней.

Об этом kp.ru рассказала врач-гастроэнтеролог Инна Мазько. Она уточнила, что детям и людям, которые страдают от болезней желудка и кишечника, стоит совсем перестать есть колбасу.

«Мяса в колбасе в лучшем случае до 40%. Причем часто это мясо низкого качества, субпродукты, перемолотые хрящи и так далее. Остальное — соя, крахмал, желатин, пищевые добавки, усилители вкуса, красители», — процитировало издание ее слова.

Врач подчеркнула, что для производства колбас используют нитриты, которые вызывают рак, — они нужны, чтобы придать колбасе розовый цвет. Кроме того, в составе колбас есть фосфаты, которые нарушают усвоение кальция в организме человека. Из-за этого у него развиваются рахит и остеопороз.

Лучше всего самостоятельно готовить этот продукт, если есть такая возможность, тогда можно быть уверенным, что в ней только натуральные ингредиенты. Если такой возможности нет, нужно обязательно обращать внимание на состав покупного продукта.