Диетолог объяснил, почему нельзя часто есть сосиски

Она рассказала, что в сосисках очень много соли и жира, при этом практически нет белка. Именно по этой причине не стоит их есть регулярно.

«Если вы едите сосиски один раз в неделю, то ничего страшного для здоровья и фигуры не произойдет», — пояснила Русакова.

Также она добавила, что сосиски лучше есть с овощами, а не с крупами и макаронами, чтобы соблюдать баланс калорий.

«Для того, чтобы минимизировать всасывание жиров из сосиски, желательно комбинировать ее со свежей зеленью, свежими овощами», — рассказала эксперт.

Ранее диетолог и нутрициолог Александра Ноев объяснила, как похудеть любителям десертов и сладких напитков. Она посоветовала отдавать себе отчет в каждом съеденном продукте. По ее словам, важно учитывать каждый углеводный продукт, будь то конфета, газировка или маленький кусочек печенья. Если сладкоежка перечитает список съеденного перед сном, он удивится и возможно захочет изменить свой рацион.