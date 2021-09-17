Первый день голосования на выборах в России. Текстовая трансляция

В России начались выборы, которые продлятся конца 19 сентября. Жителям всей страны предстоит проголосовать за депутатов Госдумы VIII созыва. В Подмосковье также голосуют за депутатов Мособлдумы VII созыва, в Москве — за депутатов Мосгордумы. Следите за ходом первого дня выборов через текстовую трансляцию «360».

13:00. Первый замминистра обороны Руслан Цаликов проголосовал в Балашихе.

12:54. Вообще, очень многие высоко оценивают уровень подмосковного центра мониторинга. Не зря его признали лучшим в России. Слово кандидату в депутаты Мособлдумы Даниилу Овсянникову («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»)

«На этих выборах мы реализовали беспрецедентный по масштабам проект для себя. Мы привлекли 1362 наблюдателя по всей Московской области. Все они обучены и проинструктированы. <…> Вижу серьезную систему мониторинга, который позволит нам с максимальной внимательностью следить за выборами».

12:50. Зампред ЦИК Николай Булаев: серьезных жалоб по выборам в Госдуму нет.

«Жалоб и обращений в Центральную избирательную комиссию, также как и в субъекты, не было, потому что мы тоже со всеми субъектами работаем в режиме онлайн и рассматриваем заявления, даже незначительные, тут же, немедленно», — сказал он «России 24».

12:42. Москву задидосили: Общественный штаб сообщил, что DDoS-атаки привели к задержке работы сервиса по наблюдению за голосованием.

12:34. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев — про работу центра мониторинга в Одинцове. Центр мониторинга в Подмосковье признали лучшим, и этот опыт распространили на всю страну.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы все прекрасно понимаем, что сила — в доверии, когда выборы идут открыто. И такой центр мониторинга — здесь представители Общественной палаты, муниципалитетов, региональная палата и просто неравнодушные люди, которые постоянно вовлечены в жизнь Подмосковья. У нас большое количество участков, география — обширная, более четырех тысяч [участков]. И, конечно, приятно, что ты можешь прийти и своими глазами увидеть, что происходит в отдельном взятом избирательном участке. Такой запрос существовал, особенно в 2016 году, да и сейчас тоже. Технические возможности позволяют организовать такой процесс. Центр мониторинга открыт для представителей всех партий».

Источник фото: телеканал «360»

12:33. Глава Роспотребнадзора Анна Попова: практически все, кто работает на участках, имеют иммунитет от прививки или после заболевания.

12:27. Два важных заявления от ЦИК:

— явка на большинстве избирательных участков доходит до 8-12%;

— трехдневное голосование, похоже, станет нормой.

Вот так работают операторы видеоцентра в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве. Источник фото: РИА «Новости»

12:25. Президент Владимир Путин будет голосовать онлайн (неудивительно, ведь он на самоизоляции). В какой день, в Кремле пока не говорят.

12:22. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поблагодарила руководителей, которые отпустили сотрудников на голосование сегодня.

«Огромное спасибо нужно сказать работодателям, которые дали возможность всем желающим сегодня прийти проголосовать, чтобы субботу и воскресенье оставить для семьи».

12:18. Воробьев поблагодарил наблюдателей за работу.

«Выборы — это всегда очень важно. И непросто. Все, кто участвовал в них, прекрасно понимают. Хочу поблагодарить нашу Общественную палату: здесь очень активные люди в Подмосковье, самых разных профессий. Они всегда объединяются в этот момент».

12:14. Губернатор Московской области Андрей Воробьев — в мониторинговом центре в Одинцово. Объяснил, почему в этом году в Подмосковье нет электронного голосования.

«С каждыми выборами все меняется. Очевидно, что уже следующие выборы мы будем, естественно, пользоваться электронным голосованием. Я понимаю, что это требует нормативных и законодательных нюансов. Сейчас у нас экспериментальные регионы есть. Я почему-то уверен, что на следующих выборах можно будет проголосовать, не выходя из дома».

12:12. Глава Орехово-Зуевского г. о. Геннадий Панин проголосовал с семьей. В муниципалитете работают 133 комиссии. Сам Панин участвует как кандидат в Госдуму.

Источник фото: телеканал «360»

12:11. На одном из участков в Казани вот так:

12:02. Еще следить за выборами вы можете на нашем тематическом подсайте. Там есть карта с явкой (обновляем в режиме реального времени), последние новости по теме и конспект-напоминалка о том, как и где голосовать. Если нужна более подробная инструкция — она вот здесь, по ссылке.

11:58. На фотографии ниже — лидер ЛДПР Владимир Жириновский голосует через цифровую панель. То есть он зарегистрировался онлайн, но проголосовал в Общественном штабе в «Экспоцентре».

Источник фото: РИА «Новости»

11:50. На одном из участков в Москве онлайн зарегистрировалось больше половины избирателей. Такая большая цифра может удивить. Вот что говорит Мосгоризбирком:

«Регистрация 52% избирателей УИК № 798 на дистанционное электронное голосование не является нарушением».

11:48. Немного цифр, чтобы вы оценили, как серьезно следят за порядком на голосовании. На примере Московской области: 8600 полицейских — столько сегодня работают на местах (в воскресенье — 11 300).

11:47. Общественная палата РФ изучила более 40 сообщений об отклонении от «золотого стандарта» общественного наблюдения, 16 из них не подтвердились.

11:45. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве сообщил, что на 11 часов проголосовали онлайн 350 тысяч человек. Система работает штатно.

11:41. В качестве наблюдателей в Подмосковье — уполномоченные по правам человека из других стран. Среди них Зоран Пашалич из Сербии и Любинко Митрович из Боснии и Герцеговины.

«Тот опыт, который мы получили, наблюдая за этими выборами, имеет большое значение для наблюдателей, которые будут работать в других странах. Мы хотим применить этот опыт у себя», — сказал Пашалич.

11:37. Глава СПЧ при губернаторе Московской области Марина Юденич сейчас в центре мониторинга в Одинцове. Рассказала о том, как следят за голосованием в СИЗО:

«В этом году мы сделали важный шаг по расширению субъектов мониторинга и подписали соглашение с ОНК: ее члены, которые по своему статусу могут беспрепятственно посещать места принудительного задержания людей, являются одновременно и членами мониторинговой группы».

11:33. Голосование проходит с мерами защиты: везде очень важно строго соблюдать санитарные правила. Вот так, например, сейчас в Дубне:

11:24. Одним из первых за депутатов Госдумы проголосовал министр обороны Сергей Шойгу.

Я считаю, для каждого нашего офицера, военнослужащего, да и не только, для каждого гражданина нашей страны голосование по избранию власти, законодательной власти — это такая очень важная и ответственная задача Сергей Шойгу.

11:22. Центр общественного наблюдения в Подмосковье посетила международная делегация, ее возглавила омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова. «Сегодня впервые мы работаем в режиме ВКС со всеми уполномоченными по правам человека субъектов Российской Федерации. Представители аппарата находятся в девяти регионах», — сказала омбудсмен и добавила, что цель их работы — «видеть и реагировать на все обращения с тем, чтобы мы могли убедиться в открытости, честности и невозможности фальсификации».

Источник фото: телеканал «360»

11:18. В некоторых регионах уже вторая половина дня и есть данные по явке. Выше всего она на Чукотке — 22,91%, в Магаданской области — 14,48%, на Камчатке — 12,64%, в Еврейской автономной области — 12,41% и в Бурятии — 10,24%.