Путин перешел на режим самоизоляции. Он далеко не первый среди лидеров стран

Президент Владимир Путин сообщил о переходе на дистанционный режим работы. Причиной стала самоизоляция, на которую ему пришлось уйти из-за участившихся случаев заражения коронавирусом в окружении. Но российский лидер стал далеко не первым, кто решил не рисковать. За время пандемии многие главы государств объявляли об изолировании.

Российский лидер сообщил о переходе на самоизоляцию 14 сентября. Он пояснил, что принял такое решение в связи с множеством случаев коронавируса в своем окружении. Во время саммита Организации Договора о коллективной безопасности Путин уточнил, что речь идет о десятках заразившихся людей.

«К сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе, мне очень жаль, но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания ковидом, и это не один, не два — несколько десятков людей», — рассказал президент.

Он добавил, что проведет в изоляции несколько дней. Также Путин пояснил, что тесно общался с одним из сотрудников аппарата, который получил положительный результат теста на ковид. По словам главы государства, этот человек поздно прошел ревакцинацию.

Путин заявил, что относится к ситуации как к естественному эксперименту. Ему представится возможность на деле оценить эффективность вакцины «Спутник V».

Как заверял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, президент полностью здоров и чувствует себя прекрасно.

«Скажу так: и Путин, и „Спутник V“ работают в обычном режиме. Эффективность „Спутника V“ доказана, она весьма высокая, эффективность президента Путина еще выше», — говорил он.

После ухода на самоизоляцию в рабочем графике лидера страны ничего не изменилось. Путин продолжает трудиться.

Джанстин Трюдо

Премьер-министр Канады стал одним из первых представителей власти, который объявил о переходе на режим самоизоляции. Джастин Трюдо изолировался на две недели в марте 2020 года. Он решил дома дождаться результатов теста на коронавирус его жены Софи.

Супруга канадского премьера почувствовала симптомы заболевания после поездки в Великобританию. В итоге врачи подтвердили инфицирование. У Трюдо не было никаких признаков ковида, но он решил не рисковать. Во время самоизоляции премьер работал из дома. Он проводил брифинги, телефонные переговоры и выступал с обращением к населению страны.

Источник фото: РИА «Новости»

Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании переболел ковидом в марте и апреле 2020-го. Тогда он находился в больнице под наблюдением врачей. В ноябре Джонсон ушел на самоизоляцию из-за общения с депутатом Ли Андерсоном, подхватившем коронавирус. Контакт удалось выявить с помощью системы отслеживания NHS Test and Trace.

«У меня нет симптомов, но я соблюдаю правила и буду дальше работать, продолжая руководить правительственными мерами по реагированию на пандемию», — писал тогда премьер в Twitter.

Источник фото: РИА «Новости»

Джонсон провел на самоизоляции две недели. В июле 2021 года он снова сообщил, что ему придется изолироваться. На этот раз ковид выявили у главы Минздрава Саджида Джавида. Премьер общался с министром до того, как результат его теста дал положительный результат. В итоге Джонсон был вынужден самоизолироваться на неделю.

Дональд Трамп

Не обошла самоизоляция и уже бывшего президента США. В октябре 2020-го коронавирус подхватил сам Трамп, а также его жена Мелания и несколько человек из ближайшего окружения. Супруги изолировались в Белом доме, где находились до полного выздоровления.

Спустя примерно неделю после перехода на удаленку экс-президент стал говорить, что абсолютно здоров. При этом тогда он еще не получил подтверждения от медиков. В отличие от других лидеров стран Трамп не полностью ушел на удаленный режим работы. На публичном мероприятии он появился перед сотнями сторонников без маски.

«Я хочу, чтобы вы знали, что наша нация собирается победить этот ужасный китайский вирус. Он исчезнет, он исчезает», — заявил тогда экс-президент.

Во время выступления Трамп заверил всех присутствующих, что прекрасно себя чувствует. Спустя пару дней его врач Шон Конли подтвердил, что Трамп полностью выздоровел.

Владимир Зеленский

В начале ноября коронавирус подхватил президент Украины. Когда диагноз подтвердился, он в тот же день ушел на самоизоляцию.

«Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил положительный результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжить работать», — писал Зеленский в Facebook.

Президента положили в больницу «Феофания», где для него оборудовали специальный кабинет. В нем Зеленский проводил онлайн-совещания и переговоры по спецсвязи. Политика поместили в полную изоляцию, но в остальном у него был стандартный рабочий режим дня. Врачи поставили украинского лидера на ноги к концу месяца.

Эмманюэль Макрон

Французский президент получил положительный результат теста на коронавирус в декабре 2020 года. Он тоже решил сразу же перейти на режим самоизоляции.

«В соответствии с действующими санитарными правилами, президент республики будет изолирован на семь дней. Он продолжит работать и осуществлять свою деятельность удаленно», — уточняли в пресс-службе Елисейского дворца.

Во время болезни Макрон жаловался на кашель, усталость и температуру. Весь период изоляции он провел в своей загородной резиденции Лантерн в Версале. Причем президент был там без супруги. У Брижит Макрон коронавируса не выявили.