Первый замминистра обороны Руслан Цаликов проголосовал в Балашихе

На избирательный участок в Гимназии № 3 на улице Фадеева в городском округе Балашиха прибыл первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов. В помещение он зашел в черной маске с изображением звезды.

На участке он пообщался с военнослужащими, которые пришли для участия в голосовании.

Вместе с Русланом Цаликовым организацию избирательного процесса проверили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров.

«Уже с самого утра избиратели довольно активно идут голосовать. Спасибо всем, кто уже сделал свой выбор или только собирается, — очень важно проявить свою гражданскую позицию», — сказал Брынцалов.

Процесс голосования на участке оценили как хороший. Большое количество сотрудников позволило избежать очередей. Соблюдаются все меры санитарной безопасности.

На время голосования уроки в гимназии не остановили. Школьникам этот учебный день точно запомнится.

В первый день голосования в Московской области открыли 4042 постоянных участка. При входе избиратели могут получить маски, перчатки, а также одноразовые ручки. Жители Подмосковья выбирают депутатов Государственной думы и новый состав Московской областной думы. В семи городских округах региона также проходят выборы депутатов городских советов.

Голосование началось в пятницу, 17 сентября, и завершится в ближайшее воскресенье, 19 сентября.