Шойгу назвал голосование военных активным и организованным

Солдаты и офицеры Вооруженных сил России вместе со своими семьями традиционно принимают самое активное участие в голосовании. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, на участки уже пришли военные Тихоокеанского флота, активно идет голосование в Центральном военном округе.

«Традиционно было принято в Вооруженных силах, что все наши офицеры, военнослужащие, их семьи принимают самое активное участие в голосовании. У нас нет каких-то сомнений, что и в этот раз голосование пройдет организованно, активно — так, как это было всегда. Я считаю, для каждого нашего офицера, военнослужащего, да и для каждого гражданина нашей страны голосование по избранию законодательной власти — это такая очень важная и ответственная задача», — заявил Сергей Шойгу.

Сам министр принял участие в голосовании на участке, открытом на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск.

Шойгу заявил, что ему бы очень хотелось, чтобы дни голосования стали больше похожими на праздники. Он пояснил, что дальнейшая жизнь в стране будет строиться по законам, которые принимают депутаты Госдумы.

«Надеюсь, что все придут и все проголосуют», — заявил министр обороны России.

Как сообщил ТАСС, на выходе из участка министр обороны сфотографировался со школьниками, которые сопровождали родителей. Один из мальчиков получил в подарок фуражку министра.

В Министерстве обороны сообщили, что руководство Вооруженных сил голосует на специальных участках, открытых в военных частях по всей территории России и на военных базах за рубежом.

Выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября. Избиратели будут голосовать за новый состав Госдумы, в девяти регионах выберут новых губернаторов. Еще в трех новых глав определят голосованием местные депутаты. В 39 субъектах жители проголосуют за новые составы региональных парламентов.