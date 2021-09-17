Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала о международных наблюдателях за выборами в Госдуму — 2021 год. В Россию приехали представители Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека (ГАНРИ), Европейского института омбудсменов и уполномоченные из шести государств.

«Это глобально, независимый альянс правозащитных институтов, представители европейского института омбудсменов, и у нас появляется уникальная возможность обменяться нашими опытами, лучшими практиками», — заявила Москалькова, находясь в центре мониторинга и общественного наблюдения за голосованием в Одинцове.

Уполномоченный по правам человека в РФ рассказала, что в ее центральном офисе уже месяц работает горячая линия. Благодаря ей мониторинговая группа, которая во взаимодействии с ЦИК, Генеральной прокуратурой, Министерством внутренних дел, отслеживает всевозможные обращения и принимает по ним экстренные меры.

Москалькова отметила, что впервые на выборах они работают в режиме видеоконференции со всеми уполномоченными по правам человека субъектов России и представителями аппарата.

«Я сама, например, побывала в Нижнем Новгороде и в Калуге, чтобы убедиться, как готова система наблюдения уполномоченных по правам человека, как работает взаимодействие с институтами гражданского общества, чтобы мы могли видеть и реагировать на все обращения, чтобы мы могли убедиться в открытости, честности и невозможности фальсификации», — добавила она.

По ее словам, если будут обнаружены случаи фальсификации, то она будет реагировать «принципиальным образом».