Подробная инструкция по единому дню голосования в России: где можно сделать выбор и как узнать информацию о кандидатах

Единый день голосования пройдет в России 19 сентября. При этом сделать выбор можно будет в течение трех дней. Как принять участие в выборах в столичном регионе — в материале «360».

Кто избирается?

В единый день голосования будут избираться депутаты Госдумы VIII созыва. Дума избирается на следующие пять лет по смешанной избирательной системе. Это значит, что 225 депутатов избираются по партийным спискам, а 225 — по одномандатным округам в один тур.

В Подмосковье можно будет проголосовать за депутатов Мособлдумы. Москвичи смогут проголосовать за депутатов Мосгордумы. Выбор будут делать жители районов Академический, Гагаринский, Ломоносовский, Новогиреево и частей районов Вешняки, Ивановское и Проспект Вернадского. Жители Щукина будут выбирать муниципальных депутатов.

Понять, из каких кандидатов вам предстоит выбирать, можно с помощью сервиса на сайте ЦИК РФ. По адресу «прописки» вы найдете свой избирательный участок, а там — информация о ближайших выборах и кандидатах.

Когда и где голосовать?

Выборы будут проходить в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно как онлайн, так и на избирательном участке. Для дистанционного голосования необходимо зарегистрироваться до 23:59 понедельника, 13 сентября.

Онлайн-голосование

Записаться на онлайн-голосование можно на mos.ru, госуслугах, в приложении «Моя Москва» или в центрах «Мои документы». Сделать это могут совершеннолетние россияне, имеющие постоянную регистрацию в Москве. Также необходимо иметь полную учетную запись на сайте.

В день голосования необходимо зайти в личный кабинет и загрузить электронный бюллетень. Для открытия документа понадобится цифровой код, который придет в СМС. Получить бюллетень можно с 08:00 17 сентября до 19:59 19 сентября. Поставив галочку напротив выбранного пункта, нужно будет нажать кнопку «Проголосовать».

Источник фото: РИА «Новости»

Заявку на онлайн-голосование можно отменить до 13 сентября. Сделать это можно через личный кабинет на mos.ru. в разделе «Заявки».

Голосование на участке

Если онлайн-голосование вам не подходит, то можно пойти в избирательный участок. Отдать свой голос также могут совершеннолетние россияне с московской регистрацией. Для голосования на участке по месту постоянной регистрации необходимо иметь при себе паспорт. Участки будут работать все три дня — с 08:00 до 20:00.

Адрес и телефон своего избирательного участка можно узнать на карте. В строку поиска необходимо ввести адрес постоянной регистрации. Также информацию об участке можно узнать по телефону: +7 (495) 777-77-77.

Отдать свой голос можно и на другом участке. Для этого есть услуга «Мобильный избиратель». Заявления о включении в список избирателей по месту нахождения будут принимать по 13 сентября включительно. Подать его можно на госуслугах, в МФЦ или в территориальной избирательной комиссии. С 8 сентября заявления будут принимать и в участковых избирательных комиссиях.

Источник фото: РИА «Новости»

Если прийти на участок нет возможности, то можно проголосовать дома. Чтобы воспользоваться такой возможностью, нужно заранее подать заявление на госуслугах или на своем избирательном участке. На участок можно как прийти лично, так и позвонить по телефону. Заявления будут принимать с 9 сентября по 14:00 19 сентября. В день голосования члены избирательной комиссии придут с бюллетенем и переносным ящиком для голосования.

Не забыли и об избирателях с ограниченными возможностями. Для них все избирательные участки оборудуют пандусами. На каждом участке поставят расширенную кабинку для голосования. Для слабовидящих жителей подготовят лупы и информационные таблички с увеличенным шрифтом.

Избирательные участки откроют в 143 странах. Находящиеся за рубежом россияне смогут проголосовать, придя на участок с паспортом. Заранее регистрироваться при дипломатических представительствах или консульствах не потребуется.

Обеспечение безопасности

Избиратели могут не переживать о мерах защиты от коронавируса. При входе на избирательный участок каждому предложат продезинфицировать руки, выдадут маску, перчатки и ручку. На участках будут дезинфицирующие коврики и санитайзеры.

Источник фото: РИА «Новости»

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, предоставлять паспорт члену избирательной комиссии стоит самостоятельно без передачи в руки. Также лучше самому перелистывать страницы. Кабины для голосования рекомендуется использовать без передней шторки. Члены избирательной комиссии должны заранее привиться от коронавируса.

При голосовании на дому члены избирательной комиссии и наблюдатели будут использовать одноразовые халаты, защитные экраны или маски для лица. Самым безопасным способом сделать выбор является онлайн-голосование.