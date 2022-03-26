Хорошее место для всех. Как изменятся парки и набережные в девяти городах Подмосковья

В этом году в разных городах Подмосковья благоустроят парки, скверы и набережные. Сюда можно будет приходить с детьми, гулять, заниматься спортом и делать красивые фотографии. «360» рассказывает и показывает, как изменятся девять общественных пространств — от Клина до Озер.

Главный мемориальный парк, Наро-Фоминск

В 2022 году в Наро-Фоминске благоустроят парк Победы — по президентскому проекту «Жилье и городская среда». Территорию разобьют на несколько функциональных зон, центральную аллею отделают тротуарной плиткой, а на прогулочных маршрутах сделают деревянный настил.

Обновления коснутся и памятника — самолета МиГ-17, посвященного летчикам-нарофоминцам: вокруг него появится навес с местами для отдыха.

Также власти Московской области планируют обустроить мемориальные композиции Великой Отечественной войны в парке Победы и создать так называемую интерактивную аллею — уличный кинотеатр с амфитеатром. Также обещают и зону экспозиции военной техники.

В зонах отдыха парка Победы появится новая детская площадка, пространство для занятий спортом, деревянный настил для йоги, а также столы для настольного тенниса и велодорожки. По всей территории парка установят новое освещение.

Сквер «Арбат», Озеры

В 2022 году в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда» обновят и главный парк «Арбат» на Коммунистической площади в Озерах. Горожане смогут гулять и отдыхать на свежем воздухе рядом с фонтаном, который установят на площади.

Также здесь обновят пешеходные зоны: выложат плиткой тротуары и дорожки, поставят перголу с качелями и обустроят скамейками и урнами места для отдыха. Появятся в сквере и новые зеленые насаждения — кусты и деревья.

«Река времени», Лобня

В Лобне в 2022 году завершится благоустройство парка «Река времени», концепция модернизации которого победила на IV Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Парк уже готов на 90%, активные работы в центральном парке культуры и отдыха на улице Ленина идут с прошлого года. «Река времени» разбита на тематические зоны. Одна из них — арт-объект в виде храма Киово. Другая — стена памяти о событиях Великой Отечественной войны.

В ближайшем будущем в парке появятся интерактивные зоны, которые расскажут отдыхающим об истории города.

Кроме того, в парке уже оборудовали детские игровые площадки в экостиле, а также спортивные площадки и места для спокойного отдыха. А в 2022 году здесь появится и памп-трек, на котором желающие смогут кататься на самокатах, велосипедах и скейтбордах.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас в парке готова пешеходная аллея, проходящая через всю зеленую зону, установлены качели, навесы и лавочки. Также в «Реке времени» поставили новое освещение, указатели и урны для комфорта гуляющих.

Сквер с памятником «Павшим воинам», Кубинка

В 2022 году также пройдет благоустройство сквера с памятником «Павшим воинам» в Кубинке. Площадь сделают более многофункциональной и удобной для горожан всех возрастов. Для этого ее выложат тротуарной плиткой контрастных цветов, а также разместят подиум-сцену. В обычные дни на ней смогут отдыхать горожане, а по праздникам она будет становиться концертной площадкой.

По обеим сторонам площади и вглубь городка появятся пешеходные дорожки. Также власти обновят скамейки, урны и велопарковки, сделают яркое освещение как на площади и дорожках, так и вокруг памятника.

Продолжится и озеленение территории — в 2022 году в сквере появятся новые деревья и кусты, а также засеют новый газон. А вдоль Наро-Фоминского шоссе для горожан сделают остановки с павильоном для ожидания транспорта.

Микрорайон Чепель, Клин

В Клину благоустройство парков коснется микрорайона Чепель — там как раз не хватало зоны отдыха, так что теперь на развилке двух дорог трассы А-108 откроется сквер. В основу его концепции легли имена известных жителей Клина: Марка Прудкина, Евгения Леонова, Веры Мухиной и других.

В сквере появится не только чистая территория для прогулок и отдыха среди деревьев, но и интерактивные информационные стенды с биографиями знаменитых земляков. Здесь же будет стоять памятник советскому государственному деятелю, третьем министру финансов СССР, руководившему денежными отношениями в годы Великой Отечественной войны, уроженцу Клина Арсению Звереву.

Набережная Нары, Серпухов

В Серпухове благоустроят набережную реки Нары от лодочной станции до Принарского парка. Проект преображения этой зоны победил в V Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

На территории обустроят открытую поляну с павильоном, а также инфопоинт с площадкой для различных мероприятий. У воды появится пирс с качелями, детские и спортивные площадки.

Останется и тихая прибрежная зона, где, как и по всей остальной благоустраиваемой территории набережной, обновят освещение и установят камеры видеонаблюдения для безопасности отдыхающих. Здесь же появятся новые скамейки и урны, а в зеленой зоне высадят растения.

Сквер на Рощинской, Ивантеевка

Сквер на Рощинской улице в Ивантеевке в 2022 году благоустроят по программе «Формирование комфортной городской среды». Здесь жители смогут гулять, отдыхать и заниматься спортом.

Для любителей спокойного отдыха подмосковные власти благоустроят безопасные пешеходные дорожки и тропинки. Вместе с удобными новыми скамейками, качелями и урнами в сквере появится и новая зелень — кусты и деревья.

Для приверженцев активного отдыха построят тренажерную площадку с резиновым покрытием. Рядом расположится и новая детская площадка. Сквер на Рощинской будет выполнен в лучших традициях доступной среды — здесь оборудуют современные пандусы и лестницы, а для безопасности жителей установят освещение и видеонаблюдение.

Сквер на Ленина, Лыткарино

Для жителей Лыткарина по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроят сквер на улице Ленина — на него давно просили обратить внимание. И Министерство благоустройства услышало запрос жителей.

Все природные объекты сохранят, так что территория останется зеленой. К этому добавятся пешеходные и прогулочные маршруты, зона воркаута и антивандальные столы для тенниса.

Кроме того, здесь сделают большую игровую площадку с песочницей, гамаком и качелями. В сквере также обновят навесы, скамьи и урны, а также установят яркое освещение и видеонаблюдение, чтобы отдыхать было комфортно и безопасно даже вечером.

Сквер на Комсомольской, Апрелевка

В Апрелевке в 2022 году благоустроят сквер на Комсомольской улице, рядом с домом № 12. Здесь оборудуют площадку для занятий спортом с уличными тренажерами и столами для тенниса под открытым небом.

Для детей сделают современную игровую площадку с качелями и каруселями. Рядом появятся скамейки и теневые навесы.

Покрытие пешеходных дорожек заменят, как и освещение. Также здесь появится система видеонаблюдения. В завершение сквер обновят новыми кустами и деревьями.