Сквер на улице Ленина в Лыткарине преобразится в 2022 году

Сквер на улице Ленина в Лыткарине благоустроят в 2022 году. Там появятся воркаут-зона для тренировок, игровая площадка с гамаком, качелями и не только.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что в сквере сделают многофункциональное место отдыха жителей разных возрастов.

Жители неоднократно обращались с просьбой благоустроить данную территорию Михаил Хайкин.

Сквер будет представлять собой зеленый уголок с маршрутами для прогулок. В центре создадут пространство для спокойного отдыха. Там установят скамейки.

Для активного досуга предусмотрят воркаут-площадку и столы для тенниса. Установят новые фонари. Все работы выполнят по президентскому проекту «Жилье и городская среда».

Ранее Хайкин рассказал, как благоустроили Подмосковье в 2021 году. Парки и набережные получили новую жизнь.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе запустили программу «Парки в лесу» — 19 лесопарков благоустроят к концу 2023-го.