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    21 марта 2022, 10:41

    Сквер на улице Ленина в Лыткарине преобразится в 2022 году

    Анастасия Аброськина

    Сквер на улице Ленина в Лыткарине благоустроят в 2022 году. Там появятся воркаут-зона для тренировок, игровая площадка с гамаком, качелями и не только.

    Сквер на улице Ленина в Лыткарине преобразится в 2022 году | Изображение 1

    Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что в сквере сделают многофункциональное место отдыха жителей разных возрастов.

    Жители неоднократно обращались с просьбой благоустроить данную территорию

    Михаил Хайкин.

    Сквер на улице Ленина в Лыткарине преобразится в 2022 году | Изображение 2

    Сквер будет представлять собой зеленый уголок с маршрутами для прогулок. В центре создадут пространство для спокойного отдыха. Там установят скамейки.

    Для активного досуга предусмотрят воркаут-площадку и столы для тенниса. Установят новые фонари. Все работы выполнят по президентскому проекту «Жилье и городская среда».

    Сквер на улице Ленина в Лыткарине преобразится в 2022 году | Изображение 3

    Ранее Хайкин рассказал, как благоустроили Подмосковье в 2021 году. Парки и набережные получили новую жизнь.

    По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе запустили программу «Парки в лесу» — 19 лесопарков благоустроят к концу 2023-го.