Парк Победы благоустроят в Наро-Фоминске в 2022 году

В Наро-Фоминске проведут благоустройство парка Победы в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба Минблагоустройства Московской области.

«Парк Победы в Наро-Фоминске — мемориальный парк — место памяти воинской славы. Он является южным звеном в цепи прогулочных маршрутов, объединяющих весь город, пользуется большой популярностью у жителей Южного микрорайона и давно требует обновления. В этом году проведем благоустройство парка», — сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Согласно проекту благоустройства, территорию планируют разбить на несколько функциональных зон. В центральной части парка установлен памятник — самолет МиГ-17, посвященный летчикам-нарофоминцам. Вокруг памятника установят круглый навес с местами для отдыха. Центральную аллею замостят тротуарной плиткой, второстепенные прогулочные маршруты выполнят из деревянного настила.

Также в парке появится интерактивная аллея — уличный кинотеатр с амфитеатром, оборудуют зону экспозиции объектов техники.

На территории парка появится детская игровая площадка, спортивные тренажеры и столы для тенниса. Будет обновлено освещение парка, здесь установят новые фонари.

Ранее губернатор Подмосковья сообщил, что в регионе обустроят 49 общественных территорий в 2022 году.