Благоустройство парка «Река времени» завершат в Лобне в этом году

В Лобне в этом году завершат реализацию масштабного проекта «Река времени», являющегося победителем всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Об этом сообщили в Минблагоустройства Подмосковья.

Благоустройство парка «Река времени» на улице Ленина реализуют в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда». Концепция модернизации парка победила на IV всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

«В Лобне в текущем году завершим реализацию масштабного проекта-победителя Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений „Река времени“. Основная часть работ выполнена в прошлом году. В этом установим арт-объекты и памп-трек», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

На территории парка в ходе работ выполнили устройство пешеходной аллеи с изгибами, как у реки, проходящей единой осью сквозь парк. По направлению аллеи расположены тематические зоны, они расскажут посетителям об истории города — от его возникновения до современности.

В обновленном парке расположатся детские игровые площадки в эко-стиле, спортплощадки, арт-объект в виде храма Киово, а также стена памяти, посвященная событиям Великой Отечественной войны.

Для комфортного отдыха горожан в парке установили качели пергольного типа, навесы с лавочками для отдыха, а вдоль всего прогулочного маршрута расставили современные скамейки и урны. В 2022 году в парке будут установлены арт-объекты и появится памп-трек — специальная велосипедная трасса, представляющая собой чередование кочек, ям и контруклонов и не содержащая ровных участков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье продолжат реализовать все важные для жителей программы, включая строительство и ремонт.