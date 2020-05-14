Пандемия лишила американцев дешевого мяса. Пока гиганты рынка разоряются, фермеры процветают

Дело в том, что основная часть сотрудников крупных предприятий — люди с низкими доходами, мигранты. 44% из них — латиноамериканцы, а четверть — афроамериканцы. Они не могут позволить себе взять больничный или оплатить дорогостоящее лечение. В результате, на производстве массово начали болеть люди. По данным Международного союза работников пищевой промышленности и торговли, от коронавируса скончались уже не менее 30 сотрудников американской мясной промышленности, более 10 тысяч — инфицированы.

Из-за вспышки начали закрываться такие крупные компании, как Tyson Foods и Cargil. По данным профсоюза, за последние два месяца было закрыто не менее 30 заводов. Большинство из них — гиганты. Так болезнь привела к уничтожению 40% доступной говядины и свинины в США. А это, в свою очередь, отразилось на полках самых обычных магазинов.

Возвращение к фермерству

При этом на производство дорогого, например, органического мяса коронавирус не повлиял. Домашний скот выращивают на органических кормах и пастбищах, затем продукт перерабатывают на относительно небольших заводах или же прямо в местных мясных магазинах. Это мелкосерийное производство. Сотрудников там не так много, а значит, дистанция между ними больше.

Bloomberg приводит в пример ситуацию с использованием местных продуктов. Так, один из оптовиков специализируется на продуктах, которые выращивают на семейных фермах Среднего Запада. Это мясо закупается и идет для продажи ресторанам и розничным торговцам. Также оптовик имеет собственную мясную лавку.

Соучредитель компании Дейв Рэнд в интервью изданию говорит, что благодаря его сотрудничеству с мелкими производителями, клиенты не видят такого дефицита товаров, который теперь преследует крупные продуктовые сети.

«Мы не получаем мясо от какого-либо из этих крупных игроков, поэтому в некотором смысле мы изолированы от последствий того, что сырьевая индустрия вынуждена закрывать свои заводы или сокращать обработку», — заявил Рэнд.

Теперь владельцы ферм и мелких производств процветают. К ним стали чаще обращаться за продукцией. Майк Калликрат, владелец ранчо и небольшого мясоперерабатывающего завода в Канзасе, сказал, что его бизнес по производству говядины, свинины и птицы процветает, увеличившись более чем вдвое. Клиенты, желающие запастись дорогим мясом, по его словам, «стоят в очереди за дверью». Людям стало резко интересно, что именно они едят и как это попало к ним на стол.

При этом такого спроса не припоминают даже сами фермеры. «Я никогда не видел ничего подобного», — говорит 64-летний Нейт Робинсон, фермер в шестом поколении. Заказы удвоились в сравнении с тем же периодом прошлого года, причем розничный спрос более чем компенсирует потери, связанные с закрытием ресторанов.

Тем не менее, Робинсон не застрахован от сбоев, с которыми сталкиваются и крупные производители. Так, один из небольших заводов, с которым он работает, временно закрывается из-за пандемии, что повлечет для фермера определенные потери. Однако, в отличие от ситуации с гигантами рынка, закрытие одного завода не нанесет колоссальный урон, так как не нарушит общую рабочую цепочку.

Между тем, потребители, столкнувшиеся с ростом безработицы и потерей дохода, встают перед трудным выбором — платить больше за мясо или как-то обходиться без него.

«Вот еще один пример того, как пандемия коронавируса выявляет социально-экономическое неравенство в Америке, непропорционально больше затрагивая население с низкими доходами и меньшинства, нежели другие группы», — пишет Bloomberg.

США находятся на первом месте в мире по количеству инфицированных. В стране насчитывается более 1,3 миллиона заболевших COVID-19. Уровень смертности тоже самый высокий — 84 133 человека.