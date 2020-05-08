Фермеры рассказали, как повысить урожайность тыквы и капусты

Также специалисты советуют высадить бархатцы или календулу вокруг грядки с капустой. Это поможет защитить растения от бабочек.

«Как только побеги тыквы вытянулись больше чем на метр, оборвите их макушки! Так растение будет ветвиться и плодов будет больше», — пояснили садоводы.

Все дело в том, что бархатцы и календула источают запах, отпугивающий вредителей. Поэтому капуста сможет расти и плодоносить без помех.