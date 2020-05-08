08 мая 2020, 18:40
Фермеры рассказали, как повысить урожайность тыквы и капусты
Чтобы тыква лучше плодоносила, фермеры советуют обрезать ее побеги. Благодаря этому растение будет лучше ветвиться и принесет больший урожай. Об этом сообщил Daily Storm.
Также специалисты советуют высадить бархатцы или календулу вокруг грядки с капустой. Это поможет защитить растения от бабочек.
«Как только побеги тыквы вытянулись больше чем на метр, оборвите их макушки! Так растение будет ветвиться и плодов будет больше», — пояснили садоводы.
Все дело в том, что бархатцы и календула источают запах, отпугивающий вредителей. Поэтому капуста сможет расти и плодоносить без помех.