Динамика коронавируса в мире. Как изменилось число зараженных за сутки

Даже по самым оптимистичным прогнозам пандемия не закончится раньше лета. В одних странах пик заболеваемости COVID-19 прошел, к другим только подбирается. «360» собирает главную информацию о том, как по миру идет коронавирус. Сводки обновляем ежедневно.

Данные взяты с сайта Coronavirus Monitor. На графиках статистика отображена с 20 марта.

8 апреля

В мире:

+59 851 зараженных (на 22 502 меньше, чем днем ранее), +5324 смерти (на 2031 меньше, чем днем ранее), +17 048 выздоровевших (на 6569 меньше, чем днем ранее).

Зараженных всего за все время: 1 486 922

Из них сейчас болеют: 1 080 745

Вылеченных: 318 876

Смертей: 87 301

Россия

+1161 зараженных (на 5 меньше, чем днем ранее), +6 смертей (на 4 меньше, чем днем ранее), +93 выздоровевших (на 17 больше, чем днем ранее).

Владимир Путин предупредил, что следующие 2-3 недели могут стать пиковыми. Он установил спецвыплаты для врачей на три месяца. Врачам — 80 тысяч рублей, среднему звену — 50 тысяч, младшему — 25 тысяч. Правительство расширит круг лабораторий, тестирующих на коронавирус. Теперь это смогут делать все частные и государственные лаборатории. Полиции Москвы дали право штрафовать нарушителей самоизоляции.

США

+19 406 зараженных (на 9933 меньше, чем днем ранее), +1653 смертей (на 194 меньше, чем днем ранее), +623 выздоровевших (на 1625 человек меньше, чем днем ранее).

АВС узнал, что Белый дом предупреждали об опасности коронавируса еще в ноябре 2019 года. Трамп предпочел атаковать ВОЗ, говоря, что они слишком поздно объявили ЧП в области здравоохранения. Он объявил, что в стране от коронавируса умирает непропорционально много афроамериканцев. Тем временем демократы в США предлагают выделить еще 500 миллиардов долларов на борьбу с COVID-19.

Китай

+94 зараженных (на 38 больше, чем днем ранее), +2 смерти (на 2 больше, чем днем ранее), +160 выздоровевших (на 60 больше, чем днем ранее).

Людям разрешили покинуть Ухань впервые после 76 дней изоляции. В течение нескольких часов после открытия границ около 65 тысяч человек покинули город на поезде или самолете. Национальная комиссия здравоохранения Китая в среду не сообщила ни о новых случаях заболевания ни в Ухане, ни в провинции Хубэй.

Италия

+3836 зараженных (на 797 больше, чем днем ранее), +542 смерти (на 62 меньше, чем днем ранее), +2099 выздоровевших (на 544 больше, чем днем ранее).

В Ломбардии, которая была одним из эпицентром коронавируса, постоянно снижается число новых случаев инфицирования. Это дает надежду на смягчение кризиса в стране. В репортаже для "Би-би-си" часть итальянцев рассказала, что режим ЧП оставил их без денег. Им больше не на на что покупать еду. Работы нет.

Власти решили закрыть свои порты, назвав их небезопасными для высадки людей. Таким образом страна хочет защитить себя от наплыва мигрантов в разгар эпидемии коронавируса.

Швеция

+726 зараженных (на 239 больше, чем днем ранее), +96 смертей (на 18 меньше, чем днем ранее), число выздоровевших не изменилось за сутки — 255.

Швеция — одна из немногих европейских стран, которая не закрыла свои бары, рестораны и парикмахерские. Сейчас в стране запрещены собрания больше чем на 50 человек, но начальные школы по-прежнему работают. Рестораны и спортивные залы открыты для публики. Из-за увеличения числа погибших и зараженных правительство предоставит в парламенте новый законопроект с более жесткими мерами.

Великобритания

+5491 зараженных (на 1857 больше, чем днем ранее), +938 смертей (на 152 больше, чем днем ранее), количество выздоровевших не изменилось за сутки — 287.

Помощь стране окажут США. Они отправят в Британию 200 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Третий день премьер-министр Великобритании остается в отделении интенсивной терапии. Его состояние улучшается, и он реагирует на лечение. Как передает Reuters, Джонсон уже сидит в постели и c удовольствием общается с сотрудниками больницы.