Шашлыки на Первомай. Как без мангала приготовить дома вкусное мясо

Приближается Первомай, а с ним и традиционный шашлык. Но в условиях режима самоизоляции из-за коронавируса бездачным горожанам предстоит провести праздники дома. Рассказываем, как приготовить вкусное мясо без мангала.

Главные «шашлычные ошибки»

Для вкусного шашлыка нужно покупать охлажденное, а не замороженное мясо, пояснил «360» шеф-повар и ведущий шоу «На ножах» Константин Ивлев. Та же перемороженная свинина очень водянистая, маринад внутрь кусочков уже не пройдет. А при готовке мясо будет не жариться, а вариться.

«Большая ошибка, когда люди шарашат большое количество уксуса или лимонного сока. Они сушат мясо. Некоторые разжигают слишком сильный огонь вместо того, чтобы жарить шашлык на углях. И, конечно, нарезка крупными кусками, когда они еще и прижимаются друг к другу. Мясо снаружи сгорает, а внутри еще сырое. Лучше нарезать кубиками со стороной три сантиметра», — рассказал Ивлиев.

Не все разбираются в мясе, поэтому некоторые люди выбирают для жарки не предназначенный для этого отруб, сообщил «360» кулинарный блогер Петр Пахомов. Например, из свиного окорока шашлык получится суше и жестче, чем из шейной части.

«Еще одна ошибка — выбор мяса без жира, который выступает проводником специй. Если мясо будет постным, шашлык будет не совсем вкусным», — рассказал Пахомов.

Таиланд с российским колоритом

Таиланд — одно из популярных направлений отдыха отечественных туристов. Сладкий чили-соус там любят так же сильно, как майонез в России. А купить его можно в большинстве крупных продовольственных супермаркетов.

«Он хорошо подходит для маринада, дает и колер и сладковато-островатый вкус. И он сам по себе многогранен, может использоваться для курицы, рыбы, морепродуктов, свинины, индейки и многого другого», — пояснил Ивлев.

Источник фото: Рixabay

Для духовки кусочки нужно сделать поменьше — со стороной не более двух сантиметров. А для электрогриля проще нарезать мясо как стейки, тогда его не придется трижды переворачивать.

Италия в духовке

В духовке хорошо получается итальянский вариант шашлыка — бомбетта, отметил Петр Пахомов. Это такие конвертики из кусочков отбитой свиной шеи, в которые завернуты сыр и хлебные крошки. Их можно насадить на шпажки или зубочистки и пожарить.

Самый простой вариант — замариновать в луке. Для этого его надо нарезать, подсолить и помять, чтобы побыстрее выделился сок. А затем перемешать его с кусочками мяса. Добавлять перец не нужно, иначе он сгорит при обжарке.

Источник фото: Flickr

«Кислота сжигает белок. По сути, вымоченные в уксусе мясо и рыба уже сварены и не требуют дополнительной обработки. Поэтому любителям уксусного вкуса, перца и других специй лучше сбрызнуть или посыпать ими мясо уже в тарелке», — пояснил Пахомов.

Для достоверности кусочки мяса нужно нанизать на деревянные шпажки или палочки для суши. Готовить их лучше в раскаленном казане. Во-первых, потом не придется отмывать духовку от капелек сока или жира. Во-вторых, казан в этом случае выступит неким аналогом тандыра.

Все как мы любим

Проще всего готовить дома курицу или свинину, баранина и говядина более капризные в этом плане, пояснил «360» президент Лиги шашлыка Валерий Мальцев. При подготовке из мяса нужно вырезать все жесткие жилы, иначе некоторые кусочки прожевать будет невозможно.

Источник фото: Flickr

«Я бы посоветовал сделать шашлык из свиной корейки. Нарезать его стандартными, привычными порционными кусками. Соль, специи — как вы любите. Мне нравится мариновать в пиве или горчице», — добавил он.

Через некоторое время кусочки нужно обсушить бумажным полотенцем, поместить в рукав для запекания и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут — в зависимости от размера нарезки. Затем надрезаем пленку, увеличиваем температуру и оставляем мясо внутри еще на пять-семь минут. Получится вкусно, а главное, почти как на мангале.