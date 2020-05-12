Вирусолог: Россия не догонит США по заболеваемости коронавирусом

Он считает, что «США мы не догоним и раньше сумеем прервать эпидемию».

«В США населения в два раза больше, чем у нас, поэтому у них цифры ежедневного прироста порядка 20-25 тысяч, а у нас порядка 10-11 тысяч», — уточнил Альтштейн.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что российские специалисты не занижают статистику по смертности от коронавируса в стране. Она отметила, что ситуация с коронавирусом в стране дает надежду на стабилизацию положения. Шесть дней подряд прирост новых случаев инфицирования был примерно на одном и том же уровне.

Также она считает, что Россия могла выйти на плато по распространению коронавируса. Ежесуточный прирост числа заболевших COVID-19 в стране стабилизируется. Она добавила, что в случае снижения числа выявленных случаев болезни на протяжении двух недель властям российских регионов стоит ослабить ограничения.