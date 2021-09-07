Управляющие компании молчат о проблемах с лифтами. А потом люди падают

В неисправном лифте дома ЖК «Арт» в Красногорске едва не погибла женщина. Резкое падение лифта привело к травмам, а разбитое зеркало порезало пассажирке лицо. Выяснилось, что на подъемник жаловались давно, но управляющая компания никак не реагировала на слова жильцов. Теперь к делу подключились подмосковные прокуратура и СК. Однако таких лифтов в стране может оказаться очень много, и чаще всего на них обращают внимание лишь после громких происшествий.

В ЖК «Арт» Красногорска 7 сентября пострадала пассажирка. Женщина зашла в лифт и нажала кнопку 31-го этажа. По ее словам, лифт вдруг без остановок рванул до 43-го, запахло жженой проводкой и подъемник внезапно рухнул на пол-этажа вниз. От резкого движения пассажирка упала и потеряла сознание. Она очнулась в крови и с сильнейшим шоком.

Когда лифтер смог наконец открыть дверь и освободить пассажирку, она была в крови. Пострадавшую увезла в больницу бригада скорой помощи: врачи диагностировали ушиб шейного отдела позвоночника и закрытую черепно-мозговую травму. Осколки разбитого зеркала порезали ей лицо. А выяснять, что же произошло с подъемником, будут теперь не только ремонтники.

Работники прокуратуры и Следственного комитета области, а также специалисты Ростехнадзора выехали на место. Они осмотрели лифт и опросили пострадавшую, а также взяли документы в управляющей компании. Кроме того, следователи навестили и компанию, которая проверяла лифтовое оборудование в доме.

Жалобы на лифт

Житель этого дома — телеведущий Игорь Лантратов — рассказал «360», что еще один лифт ранее тоже делал микропадения, а другой уже не работает вовсе. По его словам, жильцы уже неоднократно жаловались на неисправность и просили отремонтировать лифт.

В соседней 44-этажной высотке дела не лучше — по словам местных жителей, их лифты тоже могут увезти на другой этаж, не приехать вовсе или застрять по пути. Часто из четырех лифтов работает один. Люди писали жалобы в управляющую компанию, но перемен не было, рассказал Telegram-канал «Осторожно, новости!».

Часть жильцов боятся пользоваться лифтом и ходят пешком по лестнице. Но для жителей верхних этажей это не лучший выход. Последний, довольно дорогой, ремонт ситуацию не изменил: лифты ходят, как хотят, и добавились странные звуки. В УК людям заявили, что так и должно быть.

Смертельное падение в «Алых парусах»

Это не первый случай с лифтами новостроек. Пять лет назад в московском жилом комплексе «Алые паруса» погибла мать двоих детей Ирина Володина, дочь известного телеведущего Евгения Кочергина. У подъемника жилого комплекса премиум-класса оборвался трос. Тело обнаружили под завалами в лифтовой шахте.

Выяснилось, что ранее лифт уже травмировал маленькую девочку — зажал дверями. В управляющей компании хорошо знали о проблеме: жильцы сообщали о плохой работе подъемников с 2013 года. Хотя в 2014 году лифту провели диагностику оборудования, проблемы все равно остались.

В результате расследования виновным был признан электромеханик Алексей Белоусов, который занимался обслуживанием лифтов в жилом комплексе «Алые паруса». Хорошевский суд Москвы приговорил Белоусова к 3,5 года колонии.

Опасными не признали

Только в этом году с лифтами было связано несколько происшествий. В феврале в одной из московских высоток ребенок спускался с 13-го этажа. На третьем этаже кабину заклинило, и лифт сорвался вниз. Мальчик выжил, но получил травму ноги и был госпитализирован.

В июле двое мужчин и одна женщина пострадали из-за падения лифта в Реутове. Происшествие случилось в районе промзоны. Лифт упал с третьего этажа, пострадавших госпитализировали в ЦГБ. В том же месяце трое сотрудников полиции получили травмы из-за падения лифта в Москве.

Президент Национального лифтового союза Виктор Тишин заявил, что лица, отвечающие за безопасность техники, зачастую не проходят необходимое обучение и даже покупают удостоверения, рассказал Octagon.media. По словам главы НЛС, в подавляющем большинстве ЧП виноваты некачественное обслуживание и многочисленные нарушения.

Управляющие компании, обслуживающие дома, стараются сэкономить и нередко заключают договоры по обслуживанию лифтового оборудования с сомнительными компаниями. На деле никаких работ не проводится, все остается исключительно на бумаге. Кроме, разве что, денег, которые регулярно выделяются на профилактику подъемников.

Многочисленные несчастные случаи еще пять лет назад заставили экспертов говорить о том, чтобы внести лифты в Реестр особо опасных производственных объектов. Но этого так и не произошло.

Все зависти от УК

Руководитель практики разрешения споров в сфере ЖКХ, экологии и природопользования МКА Сергей Сергеев рассказал «360» что даже если лифты внесут в Реестр особо опасных производственных объектов, нормативы эксплуатации лифтов не поменяются. Кроме того, управляющая организация и без того обязана внимательно относится к состоянию подъемников в доме.

«Тем более что от жильцов поступали заявки о неисправности. Если УК не реагирует, нужно срочно обращаться в Государственную жилищную инспекцию и прокуратуру, на интернет-портал региональной власти. Если они выявят факты бездействия, это повлечет серьезные последствия для управляющей организации, вплоть до отзыва лицензии», — отметил Сергеев.

Он уточнил, что установкой лифтового оборудования и его ремонтом может заниматься любая компания с лицензией. И УК может выбрать любую из таких организаций. Юрист также добавил, что сбои в лифтах новых домов фиксируют достаточно регулярно: застройщики часто экономят и иногда даже устанавливают подъемники, не предусмотренные проектом.