Появилось видео спасения девушки из неисправного лифта в красногорском ЖК

Видео вызволения девушки, которая пострадала из-за неисправного лифта в одном из домов ЖК «Арт» в Красногорске, оказалось в распоряжении «360». Она получила черепно-мозговую травму и ушиб шейного отдела позвоночника. Прокуратура Подмосковья уже начала проверку случившегося.

На кадрах видно, как двое мужчин подошли к дверям лифта. Когда они их открыли, оттуда появилась расстроенная девушка — она смогла выйти из кабины самостоятельно. Она что-то сказала своим спасителям, а затем немного отошла в сторону, но осталась возле лифтов.

Местный житель, телеведущий Игорь Лантратов рассказал «360», что в 11:48 вышел из лифта на своем этаже и почувствовал резкий запах гари — пахло жженой проводкой. Он понял, что запах доносился из лифтовой зоны через вентиляционные трубы.

«Я позвонил через трубку экстренного вызова диспетчеру. Он сказал, что вызовет техника — и тот поднимется. В этот момент я услышал очень странный звук в виде свиста, что-то мимо проносится, потом резко происходит какой-то грохот, пролетает что-то вниз и прямо очень сильный удар. Я понимаю, что лифт рухнул. И слышу, как в этом лифте кричит девушка», — рассказал он.

Лантратов отметил, что тут же сообщил о случившемся диспетчеру и побежал на 41 и 43 этажи — чтобы понять, где находится девушка. Оказалось, что она застряла между 42 и 43 этажами. Вскоре приехали лифтеры, которые достали ее из лифта.

Он подчеркнул, что проблемы с лифтами начались еще в прошлом году — лифты начали потихоньку вырубаться. Один из них не работает уже довольно давно, и чинить его до конца года даже не собирались.

«Как мне сказал лифтер, компания, которая производила лифты — уже закрылась, ее нет. Соседние лифты (с тем, в котором пострадала девушка — прим. ред.) закрыли, видимо, пока идет ремонт. Сейчас на 44 этажа работает один лифт, в котором в начале года кто-то точно также пролетал несколько этажей. Но никаких доказательств не было», — рассказал он.

Собеседник уточнил, что жители жаловались застройщику ЖК, но тот сказал, что лифты должна ремонтировать управляющая компания. Прокуратура Московской области уже начала проверку ситуации.