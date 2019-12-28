28 декабря 2019, 08:30
Два человека погибли при пожаре в ЖК «Алые паруса» в Москве
Пожар вспыхнул в подсобном помещении в ЖК «Алые паруса» на северо-западе Москвы. В результате ЧП погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.
Согласно оперативной информации ведомства, сообщение о пожаре в доме на Авиационной улице поступило в 05:24 28 декабря. Возгорание произошло в подсобном помещении ниже первого этажа. Площадь пожара составила всего два квадратных метра. Пожарные потушили огонь в 06:11. В результате происшествия погибли два человека.
О точных причинах инцидента информации пока нет.