Два человека погибли при пожаре в ЖК «Алые паруса» в Москве

Согласно оперативной информации ведомства, сообщение о пожаре в доме на Авиационной улице поступило в 05:24 28 декабря. Возгорание произошло в подсобном помещении ниже первого этажа. Площадь пожара составила всего два квадратных метра. Пожарные потушили огонь в 06:11. В результате происшествия погибли два человека.

О точных причинах инцидента информации пока нет.