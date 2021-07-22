Три человека пострадали из-за падения лифта в Реутове

Лифт с людьми упал в одном из зданий Реутова. Три человека пострадали. Об этом «360» сообщили в УМВД по Московской области.

«На место выезжали сотрудники полиции. Эта информация подтвердилась. [улица] Транспортная, [дом]12. Обстоятельства выясняют. На месте сотрудники работают», — заявил представитель ведомства. По его словам, пострадали двое мужчин и одна женщина, их доставили в больницу. По данным источника «360», ЧП произошло на территории промзоны. Лифт упал с третьего этажа. Пострадавших госпитализировали в ЦГБ.