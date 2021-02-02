Лифт с ребенком упал в многоэтажке в Москве

В одной из московских высоток ребенок поехал на лифте с 13-го этажа. На третьем этаже кабину заклинило и лифт сорвался, сообщил источник «360».

По словам собеседника, ребенок получил травму. После нее он перестал чувствовать ногу. На место ЧП приехали скорая и спасатели. Мальчика вместе с матерью отправили в больницу.

Это случилось в районе 17:30. По данным источника, лифт оборвался в доме в Ангеловом переулке (Митино, Москва). О состоянии ребенка информации пока нет.