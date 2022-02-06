Отмена перчаток и изоляции при контакте с больными. Роспотребнадзор убрал сразу несколько антикоронавирусных мер

Роспотребнадзор отменил сразу несколько антикоронавирусных ограничений. Теперь в общественных местах можно ходить без перчаток, а при контакте с больным ковидом не придется уходить на самоизоляцию. Также изменились некоторые принятые меры в столичном регионе. В Москве сократили срок лечения пациентов, а в Подмосковье убрали карантин в детсадах и школах.

Без перчаток, тестов и самоизоляции

Обязательное ношение перчаток исключили из списка мер противодействия распространению коронавируса. Постановление подписала главный санитарный врач России Анна Попова. Документ изменил пункт 4.4 перечня борьбы с ковидом, в котором говорилось об использовании перчаток.

«Абзац второй пункта 4.4 изложить в следующей редакции: „соблюдение правил личной гигиены (в том числе мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до двух метров“», — сказано в постановлении.

Еще Роспотребнадзор отменил повторные тесты при выписке из медучреждений для тех, кто лечился от ковида более недели. Выздоровевший может вернуться на работу или учебу без дополнительного лабораторного исследования.

Если лечение пациента с подтвержденным коронавирусом продолжалось менее недели, то пойти тестирование ему придется. Такого человека выпишут только после получения отрицательного результата анализа.

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Постановление Поповой начнет действовать с 6 февраля. Этим же документом глава Роспотребнадзора отменила обязательную самоизоляцию для людей, контактировавших с зараженными коронавирусом. В тексте отмечается, что пункт санитарно-эпидемиологических правил, предписывавший таким лицам находиться на семидневном карантине, утратил силу.

Срок лечения ковида в Москве

Срок лечения пациентов с ковидом сократили в столице до семи дней. Новые правила распространяются только на тех пациентов, кому поставили диагноз начиная с 6 февраля.

Недельный отсчет стартует с момента подтверждения заболевания. К концу срока лечения с больным должен связаться врач для дистанционной консультации. Если симптомы не прошли, то больничный лист продлят. В случае выздоровления медик его закроет.

Для тех, кто заразился коронавирусом до 6 февраля, правило двухнедельной самоизоляции и лечения сохраняется. Через 14 дней с пациентом также связывается врач, который оценивает его состояние здоровья.

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«В любом из двух случаев приходить в поликлинику для закрытия больничного не нужно. Электронный больничный будет сохранен в электронной медицинской карте пациента и автоматически направлен работодателю», — сообщил оперштаб Москвы в своем Telegram-канале.

Специалисты оперативного штаба напомнили, что с 1 января 2022 года бумажные больничные не оформляются. Они также уточнили, что если человеку открыли больничный как контактному лицу, то его автоматически закроют 7 февраля.

Отмена карантина в школах Подмосковья

Коронавирусный карантин отменили в подмосковных школах и детских садах. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

В образовательных учреждениях, в которых карантин объявили ранее, очные занятия начнутся уже 7 февраля. По решению директора и классного руководителя дети могут вернуться в детсады и школы 8 числа.

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Раньше весь класс отправляли на дистанционное обучение, если коронавирус подтвердился у одного ребенка. Тогда онлайн-обучение длилось в течение недели. Теперь отправлять на карантин будут только одного школьника или воспитанника детского сада. Аналогичные правила будут действовать и в других городах. Отправлять весь класс или группу на карантин будут только в случае заболевания 20% детей.

«В связи с вступлением в силу с 6 февраля 2022 года нового постановления главного государственного санитарного врача России основанием для перевода группы детского сада, класса или всей образовательной организации на дистанционный режим обучения стало отсутствие по болезни 20% и более детей в коллективе», — сообщил Роспотребнадзор.

В пресс-службе ведомства пояснили, что новые правила связаны с особенностями штамма «омикрон». Подобные меры успешно применяются при ОРВИ и гриппе уже не один десяток лет.