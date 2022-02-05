Роспотребнадзор: перчатки больше не нужны

Обязательное ношение индивидуальных защитных перчаток исключено из списка мер противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Постановление изменило пункт 4.4 перечня борьбы с ковидом, в новой редакции оно поменялось.

«Абзац второй пункта 4.4 изложить в следующей редакции: „соблюдение правил личной гигиены (в том числе мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до двух метров“», — говорится в постановлении.

Пунктом 4.4 ранее титровалось использование защитных перчаток.

Ранее Роспотребнадзор отметил соблюдение карантина для лиц, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией.

Также ведомство отменило контрольное тестирование при выписке из больниц пациентов с коронавирусом, если лечение продолжалось больше семи дней.