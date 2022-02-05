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    05 февраля 2022, 15:24

    Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с больными COVID-19

    Максим Зинкин

    Лицам, контактировавшим с больными ковидом, не нужно соблюдать карантин. Об этом говорится в постановлении Роспотребнадзора, опубликованном на официальном портале правовой информации.

    Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с больными COVID-19

    Постановление вступает в силу 6 февраля.

    Также заболевших коронавирусной инфекцией выпишут из больницы после семи дней лечения без контрольного теста.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у правительства нет никаких планов по введению локдауна в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции.

    Российский лидер обратил внимание, что для контактировавших с переносчиками коронавируса начнут снимать ограничения по карантину.

    Он также пояснил, что это предложение связано с особенностями ковида, который вызывает «омикрон»-штамм.

    Ранее биолог Анча Баранова рассказала, что повторно заразиться коронавирусом возможно, но очень маловероятно.