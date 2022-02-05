Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с больными COVID-19
Лицам, контактировавшим с больными ковидом, не нужно соблюдать карантин. Об этом говорится в постановлении Роспотребнадзора, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Постановление вступает в силу 6 февраля.
Также заболевших коронавирусной инфекцией выпишут из больницы после семи дней лечения без контрольного теста.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у правительства нет никаких планов по введению локдауна в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Российский лидер обратил внимание, что для контактировавших с переносчиками коронавируса начнут снимать ограничения по карантину.
Он также пояснил, что это предложение связано с особенностями ковида, который вызывает «омикрон»-штамм.
Ранее биолог Анча Баранова рассказала, что повторно заразиться коронавирусом возможно, но очень маловероятно.