Роспотребнадзор отменил тесты при выписке пациентов с ковидом

Отрицательный тест на коронавирус россиянам больше не нужен, если лечение инфекции продолжалось более семи дней. Такое постановление подписала главный санитарный врач России Анна Попова. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, если лечение коронавирусной инфекции продолжалось более семи дней, то пациенту не нужно проходить повторное тестирование. Он сможет вернуться к своей трудовой деятельности или обучению без дополнительного лабораторного исследования.

При этом если лечение пациента с подтвержденным коронавирусом продолжалось менее недели, то пойти тестирование ему придется. Выпишут его только при отрицательном результате. Постановление вступит в силу в ближайшее воскресенье, 6 февраля.

Этим же документом глава Роспотребнадзора отменила обязательный карантин для людей, контактировавших с зараженными коронавирусом. Это первые официальные смягчения санитарных правил, которые действовали с начала пандемии.

Как напомнило ИА НСН, ранее россиянам, вступившим в контакт с инфицированными коронавирусом, приходилось уходить в самоизоляцию. Это можно было сделать в обсерваторе или по месту жительства. Срок карантина составлял семь дней.