Коронавирусный карантин отменен в школах и детсадах Подмосковья

Коронавирусный карантин в детских садах и школах Московской области отменен. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина, ее слова привел Telegram-канал «Образование Подмосковья».

Для школ и детских садов, где карантин установили ранее, очные занятия возобновятся уже в понедельник, 7 февраля.

Решение о возобновлении занятий примут директор и классный руководитель, остальные учебные заведения возобновят работу с 8 февраля.

Учащихся школ не переведут на дистанционное обучение, если в классе заболеет один человек. Отныне на карантин отправится лишь заболевший.

Стало известно, что Роспотребнадзор отменил семидневный карантин для людей, контактировавших с больными ковидом.

Также в больницах отменено контрольное тестирование для пациентов, которые находились на лечении более семи дней.

Ведомство сообщило ранее, что ношение перчаток исключено из мер противодействия коронавирусу.