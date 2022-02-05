facebook_pixel
    05 февраля 2022, 18:07

    Коронавирусный карантин отменен в школах и детсадах Подмосковья

    Максим Зинкин

    Коронавирусный карантин в детских садах и школах Московской области отменен. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина, ее слова привел Telegram-канал «Образование Подмосковья».

    Коронавирусный карантин отменен в школах и детсадах Подмосковья

    Для школ и детских садов, где карантин установили ранее, очные занятия возобновятся уже в понедельник, 7 февраля.

    Решение о возобновлении занятий примут директор и классный руководитель, остальные учебные заведения возобновят работу с 8 февраля.

    Учащихся школ не переведут на дистанционное обучение, если в классе заболеет один человек. Отныне на карантин отправится лишь заболевший.

    Стало известно, что Роспотребнадзор отменил семидневный карантин для людей, контактировавших с больными ковидом.

    Также в больницах отменено контрольное тестирование для пациентов, которые находились на лечении более семи дней.

    Ведомство сообщило ранее, что ношение перчаток исключено из мер противодействия коронавирусу.