Москвичам сократили срок лечения ковида до недели

Новые правила для пациентов с коронавирусной инфекцией утвердили в Москве. Теперь срок лечения заболевания составляет семь дней. Норма распространяется только на тех пациентов, кому поставили диагноз начиная с 6 февраля. Об этом сообщил Оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.

Недельный отсчет начинается с момента подтверждения диагноза. Прекратить самоизоляцию москвичи смогут при отсутствии симптомов заболевания.

До окончания семидневного срока с пациентом свяжется врач для дистанционной консультации. При сохранении симптомов заболевания специалист продлит больничный лист или закроет его, если пациент чувствует себя хорошо.

Для жителей столицы, которые заразились коронавирусом до 6 февраля, правило двухнедельной самоизоляции и лечения сохраняется. По окончании установленного срока лечения с пациентом свяжется врач для оценки состояния здоровья.

Самостоятельно приходить в поликлинику для закрытия больничного листа не нужно. С 1 января 2022 года все медицинские документы перевели в цифровую форму. Больничный лист сохранят в электронной карте пациента и дистанционно отправят работодателю.

Начиная с 6 февраля находившимся в контакте с зараженными коронавирусом россиянам больше не нужно соблюдать недельную самоизоляцию. Такие изменения в постановление о санитарных правилах внесла руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Как напомнило ИА НСН, за минувшие сутки в России выявили 177 282 новых случая коронавируса. В больницы попали 18 032 пациента. Суточный прирост летальных исходов составил 714. Выздоровели за сутки 60 507 россиян.