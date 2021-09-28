Отдохнуть как Путин. Отпуск в Сибири становится популярнее у россиян

Небольшие каникулы российского президента в сибирской тайге подстегнули турфирмы создать разнообразные путешествия «почти как у Путина». Можно рыбачить, охотиться, сплавляться на катамаранах, ездить на внедорожниках. Однако цены на такой отдых остаются недоступными для большинства россиян из-за расстояний. Зато местные жители начинают больше узнавать свой регион.

Отпуск Путина и Шойгу

В начале сентября президент России Владимир Путин после визита на Дальний Восток с главой Минобороны Сергеем Шойгу несколько дней отдыхал в тайге. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отказался называть точное место пребывания главы государства, упомянув лишь, что это в Сибири: «Обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее».

Путин и Шойгу ночевали в палатках, а днем гуляли по лесу, ловили рыбу. Но больше всего в сибирской тайге президента РФ впечатлили маралы. Он признался, что таких огромных и быстрых оленей еще не видел. Путин в шутку отметил, что маралам впору выступать на Олимпийских играх — таким силачам не было бы равных.

Отдых президента понравился россиянам. Турфирмы быстро сориентировались и начали предлагать несколько видов походов по сибирской тайге: классический пеший турпоход, поход на автомобилях, тур со сплавами и специализированные туры с рыбалкой и охотой по выбору, рассказал «MK».

Цены туров и проезда

Разброс цен на путевки в Сибирь большой. Самым бюджетным kp.ru назвал 10-дневный поход-сплав по Оке Саянской с рыбалкой — от 23 тысяч рублей с человека. А вот девять дней тура «Выживание в тайге» обойдутся каждому участнику в 70 тысяч рублей.

Самым дорогим из приведенных изданием стал джип-тур вокруг озера Байкал. Он занимает 13 дней, и его стоимость начинается от 142 тысяч рублей с человека. При этом нужно учитывать, что в стоимость не включаются железнодорожные и авиабилеты до городов, откуда стартуют экспедиции, и обратно.

На 1 октября билет экономкласса в самолете «Аэрофлота» Москва — Иркутск стоит от 8600 рублей, бизнес — от 88 309 рублей. Перелет займет почти шесть часов. Плацкарт РЖД обойдется немного дешевле — от 8110 рублей, а купе уже будет стоить от 10 407 рублей. Ехать придется три с половиной дня в один конец.

Сибирь становится престижной

Эксперт по внутреннему туризму Татьяна Ракулова в разговоре с «360» отметила, что главным образом отдых в сибирской тайге сделали престижным… журналисты. По словам эксперта, именно им удается замечать определенные тенденции и связывать их с политикой. По мнению профессионалов отрасли, туризм с главой государства не связан.

Туризм по Сибири пока считается дорогим из-за цены билетов и сервиса. Жителям центральной части России проще поехать на Кавказ, который будет гораздо ближе и дешевле, чем Сибирь.

Ракулова добавила, что больше всего в Сибири любят Байкал: там тайга, кедры, удивительный воздух. В последнее время путешествия по региону начали все больше привлекать самих местных жителей. Раньше большинство делало выбор в пользу Китая, Вьетнама, Таиланда — все эти страны были рядом и по доступной цене.

«Но сейчас за неимением лучшего начали осваивать местные туристические маршруты. Как правило, они автобусные: тур выходного дня, пешие прогулки по красивым природным местам. На самом деле нет тенденции, что это только Сибирь: у нас идет колоссальнейшее развитие внутрироссийского туризма», — сказала Ракулова.

Цены не снизит, но интерес создаст

По словам собеседницы, раньше не было такого интереса к местным достопримечательностям. Люди копили деньги на поездки в Египет или в Турцию. Сейчас, даже если деньги есть, люди боятся заболеть и попасть в больницу. На неделю ехать на российский юг тоже многим страшно, но нужно же как-то отдохнуть от рутины.

Люди стали пользоваться туристическими турами на два-три дня: поехали, посмотрели, получили впечатления, разгрузили головы. Прошло несколько недель — и они опять поехали в другое место. Эксперт по внутреннему туризму отметила, что сейчас много желающих съездить в Дивногорье, там очень красивые места.

«И в Сибири много красивых мест. И та же самая тенденция: люди, которые раньше копили деньги на отдых за границей, за неимением такого отдыха для разгрузки начали хотя бы в местном формате выползать из дома. Но сказать, что вся Россия, увидев Путина, ломанулась в Сибирь, при всем моем уважении к главе государства — это слишком», — сказала Татьяна Ракулова.

Большинству такой вид отдыха просто недоступен. При этом стоит эксперт отметила, что регионам стоит приглашать первых лиц государства в малоизвестные туристические места, про которые россияне мало наслышаны. Возможно, тот факт, что некий музей посетил сам президент или министр культуры, вызовет интерес у местной публики.

«Мы все знаем, что Сибирь красивая, все знаем, что Алтай красивый. Моя вот мечта — Петрозаводск, Владивосток, там тоже все красивое. Мы знаем, что Карелия красивая. Но, к сожалению, для многих это очень далеко. И это, на самом деле, дорого, хотя бы за счет транспортной логистики», — подытожила Ракулова.