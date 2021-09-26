«Щучка неплохая!» Появилось видео с отдыха Путина и Шойгу в тайге

Видео с поездки президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергей Шойгу в тайгу появилось в Сети. На кадрах запечатлен момент, как они выловили щуку во время заплыва на катере. Ролик опубликовали в Telegram-канале RT.

На видео показано, как Путин и Шойгу ходят по лесу и перешептываются. Президент отправляет Шойгу на разведку. Они начинают обследовать территорию. После этого в кадре появляется Путин, который одиноко ходит по тайге. Затем нам показывают, как глава государства рыбачит на берегу бурной реки. Он стоит по колено в воде и забрасывает удочку. На следующих кадрах Путин уже за рулем катера направляется к другому месту рыбалки. Там они поймали щуку.

«Хорошая щучка!», — сказал мужчина, достающий рыбы в сетке из воды.

«Неплохая», — вторил ему голос за кадром.

Путин и Шойгу ночевали в палатках. Министр обороны отдельно обратил внимание на обогреватель у президента, который выглядел, как камин.

«Это камин, да. Между прочим, он греет, зря вы смеетесь», — сказал Путин.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что для Путина это обычный отдых.

Путин ранее рассказал, что его больше всего впечатлило в сибирской тайге.