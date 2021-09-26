Стала известна судьба выловленной Путиным и Шойгу щуки

Щука, которую во время отдыха в Сибири выловили президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, пошла на уху. Об этом представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал изданию Life.

Пресс-секретарь российского президента сказал, что щуку, пойманную Путиным и Шойгу во время рыбалки, не взвешивали. Но, насколько известно Пескову, из нее сварили суп.

«Не взвешивали. Но уха была», — сообщил Песков.

Путин в сентябре вместе с Шойгу отправился в сибирскую тайгу. Президент уже традиционно выбирает для отдыха природу. Ранее было опубликовано видео с кадрами, запечатленными во время поездки. Было показано, как президент и министр ходили по лесу, разговаривали шепотом, чтобы не спугнуть животных, ночевали в палатках, а также рыбачили. Сначала Путин забрасывал удочку на берегу бурной реки, стоя по колени в воде. А потом сел за руль катера и отправился к другому месту рыбалки, где им удалось выловить щуку. Рыба впечатлила всех своим размером.

Президент ранее поделился впечатлениями от отдыха в Сибири.