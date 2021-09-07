Президент Путин и министр обороны Шойгу ушли в тайгу на несколько дней

Президент России Владимир Путин после визита на Дальний Восток и посещения Благовещенска уехал с главой Минобороны Сергеем Шойгу отдыхать в тайгу. В лесу он пробудет несколько дней.

«Он действительно там с Шойгу, место я называть не буду, это Сибирь. Обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее», — рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

В Москву президент должен вернуться вечером 8 сентября.

Владимир Путин принял участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке 3 сентября, после чего с рабочей поездкой посетил Амурскую область, где осмотрел строительство инфраструктурных объектов космодрома Восточный, а также провел встречу с губернатором Василием Орловым.

Ранее Шойгу рассказал, что новые сибирские города могут построить между Братском и Красноярском. Эти районы удобны как для добычи, так и для глубокой переработки меди и различных редкоземельных металлов для последующего производства. Помимо этого, министр отметил, что желающим переехать в Сибирь могут быть предоставлены некоторые льготы, например «сибирская ипотека».