Владимир Путин рассказал, что впечатлило его в сибирской тайге сильнее всего

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что его впечатлило больше всего во время отдыха в сибирской тайге. Оказалось, что это маралы, которые показались лидеру страны просто огромными.

В начале сентября Владимир Путин после поездки на Дальний Восток решил взять небольшой перерыв и посвятить его отдыху в сибирской тайге. Он провел там несколько дней вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. Телеканал «Россия 24» показал видео с отдыха политиков и их комментарии о впечатлениях от русской природы.

«Огромные маралы просто. Я таких еще не видел… Чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной», — сказал Путин. Президент в шутку добавил, что маралам впору выступать на Олимпийских играх, таким силачам на соревнованиях просто не было бы равных.

В субботу, 25 сентября, российский лидер получил приглашение в еще одну поездку — в этот раз на Северный Кавказ. Посетить регион ему предложил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. В ответ президент поздравил жителей республики с днем города Владикавказа и передал им свои самые лучшие пожелания.