С приближением бархатного сезона поездки в Египет становятся все актуальнее для россиян. Но, похоже, сервис в стране с 2015 года стал значительно хуже. Туристы жалуются на старую мебель, грязные номера и слабый интернет в пятизвездочных отелях.

Авиасообщение России и Египта, приостановленное в 2015 году после взрыва на борту петербургского самолета над Синаем, восстановили 9 августа. А с 21 сентября увеличилось число регулярных рейсов Москва — Хургада и Москва — Шарм-эль-Шейх. Особый интерес у россиян страна начнет вызывать в октябре–ноябре, когда на многих курортах отдыхать станет холодно, а в Египте еще можно будет понежиться на солнце.

Главные минусы Египта

Однако не все так гладко, как хотелось бы. Те россияне, что уже успели слетать в страну, остались недовольны увиденным. Многие жалуются на слабый сервис и высокие цены, а также отмечают, что за шесть лет качество обслуживания в Египте упало.

На сайте SaleTur можно найти множество отзывов, указывающих на недостатки отелей с пятизвездочным сервисом. Одна туристка рассказала, что до 2015 года была в Египте 18 раз. Приехав в страну в сентябре 2021 года, она заметила несколько ухудшений. Номер ей достался старый и изношенный, в душевой кабине не было ни полок, ни вешалок для полотенца. В ванной не оказалось даже стакана для зубных щеток и мыльницы.

«Голодными не были, но по сравнению с прошлыми годами, до 2015, скудненько… В баре разбавляют не только алкоголь, но и вообще все. Стойка с пляжными полотенцами на обед закрывается раньше», — написала она.

В целом отель, выдающий себя за пятизвездочный, больше походил на трехзвездочный. Такую позицию в отзывах к разным пятизвездочным отелям в Египте высказали многие туристы. Люди также жаловались на слабый интернет.

«В отеле практически не работает интернет. „Скоростной WiFi“ покупали в номер — 20 долларов за три дня, но он все равно ужасный. В итоге работал с местной симки», — гласил один из отзывов.

В другом пятизвездочном отеле туристов огорчила неухоженная территория, валяющийся повсюду мусор и однообразная еда. А в конце у отдыхающих украли телефон прямо из номера. Лежал он в рюкзаке.

В еще одном четырехзвездочном отеле российских туристов поджидали сломанный лифт, грязные бассейны и битая посуда. Поначалу их еще и заселили в грязный номер.

«Мебель старая, сантехника тоже. Всю неделю подтекал унитаз, и была отломана дверца в тумбочке. На ресепшене делают вид, что помогут, но на самом деле всем наплевать», — вещал один из многочисленных отзывов.

Проанализировав многие жалобы, можно выделить несколько основных проблем. Во-первых, отсутствие хорошего сервиса. Номера плохо убирают, сотрудники не стремятся помочь туристам и вообще не шибко заинтересованы в хорошем обслуживании. Во-вторых, все устарело. Кому-то достаются номера со старой мебелью, кому-то с плесенью в ванной, а кому-то все и сразу. В-третьих, еда и алкоголь. Первое не отличается разнообразием, второе или ужасно разбавляют, или выдают за отдельную плату.

Что делать?

Директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко в разговоре с «360» тоже отметил, что отельная инфраструктура Египта сейчас работает не в том объеме и не с теми возможностями, которые были до 2015 года. Это в первую очередь сказалось на соотношении цены и качества, которые раньше были близки к идеальным.

Однако отчаиваться пока рано. Осауленко напомнил, что Египет открылся для нас сравнительно недавно, так еще и в межсезонье. Сейчас туроператоры активно работают со своими партнерами по этой теме, встречаются с представителями бизнеса и так далее. К ноябрю-декабрю картина в стране может быть уже другой.

«Положение дел, которое было в начале августа и есть в конце сентября, уже отличается. Мы видим эту динамику роста», — отметил эксперт.

Генеральный директор туроператора TEZ Tour Владимир Каганер отметил, что до середины ноября туристы могут провести отдых в проверенной Анталии. Цены там ниже, а сервис лучше. А вот уже с середины ноября придется искать другие альтернативы или лететь в Египет. По мнению Каганера, те, кого подобный сервис устраивает, поедут в любом случае, а более взыскательные выберут Эмираты или что-нибудь еще.

Он добавил, что туроператоры надеются на разрешение чартерных рейсов в Египет, потому что регулярные не дают ни нужной цены, ни нужного объема.

«По сервису все придет на круги своя. Пока было закрыто авиасообщение, позакрывались все мелкие отели и остались только четырехзвездочные и пятизвездочные, на которые в принципе и ориентировался российский турист. Наберут нужных людей, обучат персонал и все будет. Надо просто запастись терпением», — заключил он.