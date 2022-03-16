Одного из главных идеологов «Азова» ликвидировали в Мариуполе
Одного из главных идеологов «Азова»* — Кравченко — ликвидировали в Мариуполе
Ключевого идеолога нацбата «Азов»* Николая Кравченко убили в Мариуполе в ходе спецоперации. Смерть подтвердил его командир Андрей Билецкий в соцсетях.
Смерть подтвердил его командир Андрей Билецкий. Двумя неделями ранее уничтожили и отца Кравченко, состоявшего в рядах территориальной обороны.
У Николая Кравченко был позывной Крук, он являлся одним из основателей харьковской нацистской организации «Патриот Украины». Она была в подполье еще во времена, когда президентом был Виктор Янукович.
Кравченко в 2014 году был в числе тех, кто стрелял по сторонникам «русской весны» в Харькове, на Рымарской улице. Об этом написал RT.
*«Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.