  • Лидер «Азова» пообещал ввести в Донбасс 10 тысяч боевиков

    27 октября 2019, 16:48

    Алена Макаренко

    Лидер батальона «Азов» Андрей Билецкий записал видеообращение специально для президента Украины Владимира Зеленского. В ролике он пригрозил лидеру вводом тысячи бойцов в Донбасс. Свою речь он опубликовал на YouTube.
    Лидер «Азова» пообещал ввести в Донбасс 10 тысяч боевиков

    Зеленский намерен разрешить конфликт в Донбассе политическим путем, поэтому пытается развести там войска. Таким образом, он «сдает огромную территорию». Билецкий предположил, что населенные пункты Золотое и Петровское у линии соприкосновения превратятся в пилотные проекты разведения. По этой причине лидер полка пригрозил ввести в Донбасс 10 тысяч бойцов.

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    «Если вы решите исполнять эти угрозы — выбросить отсюда ветеранов, то вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча», — заявил Билецкий.

    Бойцы «Азова» не уйдут из Золотого. Глава «Азова» уверен, что его солдаты вправе на свое мнение, заработанное кровью.

    Ранее Зеленский побывал в Донбассе, где побеседовал с вооруженными радикалами. Разговор прошел на повышенных тонах. Президент потребовал не мешать разведению войск, так как на востоке страны нужно покончить с убийствами и вернуть эту территорию.

    В России в отношении военнослужащих «Азова» возбуждены уголовные дела по статьям «Похищение человека», «Истязание», «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

    Конгресс США тоже осознавал угрозу от боевиков батальона «Азов» и предложил внести полк в список «иностранных террористических организаций».