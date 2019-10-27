Лидер «Азова» пообещал ввести в Донбасс 10 тысяч боевиков

Зеленский намерен разрешить конфликт в Донбассе политическим путем, поэтому пытается развести там войска. Таким образом, он «сдает огромную территорию». Билецкий предположил, что населенные пункты Золотое и Петровское у линии соприкосновения превратятся в пилотные проекты разведения. По этой причине лидер полка пригрозил ввести в Донбасс 10 тысяч бойцов.

Аваков поддержал бойцов из «Азова» Подробнее

«Если вы решите исполнять эти угрозы — выбросить отсюда ветеранов, то вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча», — заявил Билецкий.

Бойцы «Азова» не уйдут из Золотого. Глава «Азова» уверен, что его солдаты вправе на свое мнение, заработанное кровью.

Ранее Зеленский побывал в Донбассе, где побеседовал с вооруженными радикалами. Разговор прошел на повышенных тонах. Президент потребовал не мешать разведению войск, так как на востоке страны нужно покончить с убийствами и вернуть эту территорию.

В России в отношении военнослужащих «Азова» возбуждены уголовные дела по статьям «Похищение человека», «Истязание», «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

Конгресс США тоже осознавал угрозу от боевиков батальона «Азов» и предложил внести полк в список «иностранных террористических организаций».