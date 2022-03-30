Основатель полка «Азов» признал националистический настрой своих бойцов

Многие бойцы действующего на Украине батальона «Азов»* являются националистами. Об этом газете Financial Times сообщил основатель полка и бывший депутат Верховной рады Андрей Билецкий.

«Многие из бойцов националисты, они очень патриотичны. Полк играет важную роль в ведущих боях, в том числе при Мариуполе, там более тысячи человек», — рассказал Билецкий.

Он признал, что среди боевиков наиболее уважаемым героем является Степан Бандера.

По словам Билецкого, на настоящий момент численность батальона составляет десятки тысяч боевиков, причем большинство влились в ряды территориальной обороны.

Накануне сдавшийся в плен военнослужащий Украины рассказал, как азовцы* пытали мирных жителей, а одному из них подожгли ноги и заставили танцевать.

*Батальон «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.