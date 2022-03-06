Получили звания, но остались маргиналами. Батальоны «Азов» и «Айдар» прославились пытками людей и убийствами

Националистические батальоны «Айдар»* и «Азов»** (запрещены в РФ) появились как добровольческие объединения после государственного переворота на Украине. Сейчас они подчиняются разным ведомствам: киевским «Айдаром»* командует Минобороны Украины, а за появившийся в Харькове «Азов»** отвечает МВД. Объединяют эти батальоны националистические взгляды и военные преступления, совершенные в Донбассе.

Выходцы с Майдана

После государственного переворота на Украине в центре Киева продолжал существовать окруженный баррикадами палаточный городок, который охраняли бойцы «Самообороны Майдана» под руководством коменданта Сергея Мельничука, который стал создателем батальона «Айдар»*. К уже обученным боевикам с Майдана присоединялись участники запрещенных в РФ националистических организаций «Правый сектор»*** и «Белый молот»****.

Спустя несколько месяцев после выхода «Айдара»* на передовую международная правозащитная организация Amnesty International выпустила доклад, в котором назвала действия батальона военными преступлениями. Уполномоченный МИД России по правам человека, демократии и верховенству права Константин Долгов отметил, что организация указала только на некоторые преступления.

«В докладе справедливо констатируется, что вопреки тиражируемому киевской и западной пропагандой патриотическому образу „Айдара“* у жителей украинских регионов это формирование снискало дурную славу за преступления, зверства и откровенный бандитизм», — процитировал RT сообщение ведомства.

По данным наблюдателей ОБСЕ, на занятых территориях боевики избивали мирных жителей. Грабили дома, а также брали в плен любого, обвиняя его в сепаратизме, а после требовали у родственников выкуп. Не гнушались они и обычным рэкетом. Так, один из отрядов пытался взять под свой контроль Запорожский алюминиевый завод.

Эту информацию подтвердил глава Луганской области Геннадий Москаль. Он несколько раз обращался к властям Украины с требованием вывести боевиков из региона.

«Бойцы вламываются в квартиры мирных жителей, устраивают стрельбу на улицах городов и даже нападают на сотрудников милиции, в целом ведут себя как вооруженные автоматическим оружием дебоширы, грабители или разбойники», — писал он на своем сайте.

Такими методами боевики «Айдара»* действовали на территориях, которые непосредственно подчинялись Киеву. Населенные пункты республик Донбасса они планомерно обстреливали, а попавших в плен ополченцев или местных жителей подвергали пыткам.

Проведший три дня в плену у боевиков «Айдара»* житель Луганска рассказывал, что его допрашивали, подвесив на крюк, а на голову надели мешок. В какой-то момент ему прострелили ногу, а потом избили палками. Потерпевшему только чудом удалось сбежать, когда на позиции батальона началось наступление.

Против бойцов «Айдара»* прокуратура Украины завела несколько уголовных дел, которые так ничем и не закончились. В марте 2015 года из боевиков добровольческого батальона сформировали подразделение сухопутных войск, передав его в подчинение Минобороны Украины. Это помогло многим националистам уйти от ответственности.

Практику ведения боевых действий айдаровцы* с начала формирования батальона не поменяли. Они все так же обстреливают жилые дома и используют мирных жителей в качестве живого щита.

Украинская черная сотня

Добровольческий батальон «Азов»** вырос из харьковской группировки футбольных фанатов «Секта 82», болеющих за команду «Металлист». В 2014 году, когда о своем отделении от Украины объявили Донецкая и Луганская народные республики, на базе «Секты» появилось добровольческое вооруженное формирование «Восточный корпус» для предотвращения выхода региона из состава Украины.

Отличавшиеся националистическими взглядами боевики «Восточного корпуса» участвовали в боях за Мариуполь и Иловайск, а в 2015 году назвали себя полком «Азов»**. Командиром стал глава харьковской ячейки запрещенной в РФ ультраправой организации «Тризуб»***** Андрей Билецкий, который имел тесные связи с занимавшим тогда пост губернатора Харьковской области Арсеном Аваковым, после занявшим пост министра внутренних дел Украины.

Именно Аваков перевел «Азов»** в Национальную гвардию МВД, фактически легализовав преступления боевиков. Министр называл полк «Украинской черной сотней», отмечая цвет формы участников объединения.

В докладе управления верховного комиссара ООН по правам человека действия «Азова»** описываются так: зафиксированы множество случаев разграбления домов гражданских жителей Донецкой области и массированные обстрелы жилых районов.

В декабре 2015 года «Азов»** допустил представителей комиссара ООН к четырем пленникам, которые рассказали, что их держат в закрытых камерах без окон и выбивают показания пытками и угрозами. Никакой медицинской помощи им не оказывают.

Основной базой расположения «Азова»** стал Мариуполь. В аэропорту города боевики организовали тюрьму для пленных, где пытали. Задержать могли любого, кто вызывал подозрение.

«Ногти вырывали, иголки загоняли. Это делал батальон „Азов“**. <…> Пакет на голову — это мелочь. Когда наручниками пристегнут и зажигалкой жарят долго, ты просто теряешь сознание. У меня были все пальцы обожжены», — рассказывал житель села Широкино Алексей. По его словам, ему мучитель во время пыток улыбался и обещал, что живым пленный не выйдет.

Дисциплина в «Азове»** была жесткой. Под арест и пытки могли попасть даже свои за несогласие с действиями командования. Так бывший заместитель командира батальона Ярослав Гончар, выступивший против мародерства и поддержки идей национализма, оказался в подвале, где его пытали бывшие сослуживцы.

То, что боевики батальона придерживаются идей национализма, они подтвердили своими действиями. Азовцы** неоднократно разгоняли антифашистские демонстрации, а также выступали против строительства убежищ для беженцев, устраивая драки с местными жителями, отрабатывая полученные боевые приемы на практике.

В 2019 году американские конгрессмены потребовали от Госдепа внести полк «Азов»** в список террористических организаций за пропаганду ультраправых идей. На такой шаг они пошли после того, как выяснилось, что к украинскому батальону присоединились несколько американцев — сторонников националистических идей.

Во время спецоперации по демилитаризации Украины оружие против «Азова»** развернули ВСУ. Как сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР, боевики отказались подчиняться приказам командования. Выпущенная украинскими войсками ракета уничтожила штаб отряда «Азова»** в Мариуполе.

Но полностью выбить боевиков батальона из города не удалось. Накануне они заблокировали доступ к гуманитарным коридорам для мирных жителей, сорвав эвакуацию, а время тишины использовали для переброски войск на новые позиции.

*Батальон «Айдар» — запрещенная в России экстремистская организация.

**Батальон «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.

***«Правый сектор» — террористическая организация, запрещенная в России.

****«Белый молот» ,— террористическая организация, запрещенная в России.

*****«Тризуб» — запрещенная в России экстремистская организация.