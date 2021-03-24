Доказать оскорбление россиян трупами на ВДНХ должны будут экспертизы. Но выставку смогут закрыть и без них

Следственный комитет проверит выставку «Body Worlds» после критики общественности. Верующие россияне оскорбились и за себя, и за Россию. Юристы уверены, что при необходимости выставку можно закрыть даже за несоблюдение антикоронавирусных мер.

В марте на ВДНХ открылась выставка патологоанатома Гюнтера фон Хагенса. Зрителям представили настоящие человеческие тела, обработанные особым способом. «Body Worlds» впервые стартовала ​​в Токио в 1995 году и с тех пор катается по миру, вызывая восторги фанатов и негодование противников.

Но скандал в наши дни означает лишь бешеную популярность. Настолько, что выставку «Мир тела» даже включили в фильм «Казино „Рояль“».

В Москве экспозиция также вызвала повышенный интерес, который проявился в протестах и православных активистов, и просто возмущенных зрителей. Они обвинили фон Хагенса в отсылках к нацистским практикам и оскорблении чувств верующих. Неравнодушные россияне создали петицию с требованием закрыть выставку.

После жалоб и петиции Александр Бастрыкин поручил следователям проверить инициаторов и организаторов экспозиции из человеческих тел и органов. Руководство ВДНХ открестилось от «Мира тела», поскольку выставка частная и проходит в арендованном помещении. А организаторы сказали, что они работают в соответствии с законом и ничего не нарушают.

Нарушает стратегию

По мнению лидера православного движения «Сорок сороков» Андрея Кормухина, выставка скандального патологоанатома идет вразрез с главными документами государства: Конституцией и «Стратегией национальной безопасности». А ведь они должны быть обязательными для всех органов самоуправления и государственной власти.

«В пункте 30 «Стратегии» указано, что традиционные духовно-нравственные ценности являются национальными приоритетами на долгосрочную перспективу. А в пункте 43 говорится, что разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей приравнивается к организации террористических сообществ. Есть еще пункт 78, в котором перечисляется, что именно относится к духовно-нравственным ценностям», — сказал Андрей Кормухин в разговоре с «360».

По словам общественника, выставка «Мир тела» не соответствует традиционным духовно-нравственным ценностям, статьям Конституции и Стратегии нацбезопасности. И Следственный комитет — та правоохранительная структура, которая как раз и должна следить за тем, чтобы это все соблюдалось.

«Мы должны просто как общество сами для себя наконец-то определить — мы профанация или мы государство, в котором то, что мы принимаем, за что голосуем, является основополагающими документами. Я понимаю, что существуют разные люди: извращенцы, те, кто считает, что им все дозволено, которые все хотят в этой жизни попробовать. И для них эта выставка, может быть, не является нарушением их прав», — сказал Кормухин.

Ради традиционалистского большинства движение «Сорок сороков» и обратилось в Следственный комитет.

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Лидер движения «Сорок сороков» уточнил, что с нынешними технологиями все экспонаты можно было создать из пластика. Тем более, что организаторы выставки не скрывают, что в экспозиции была использована технология пластификации. Ничего не мешало создать точно такие же фигуры, но не используя настоящие тела.

Общественник подчеркнул, что не против изучения анатомии в школах. Но есть определенные морально-нравственные границы, или красные линии, за которые нельзя переходить.

«Да, наши чувства как верующих христиан были оскорблены данной выставкой. Мы патриоты своей страны и граждане России. И это реально когнитивно-террористический акт против ментальности и суверенитета государства», — заявил Андрей Кормухин.

Оскорбление чувств и другие статьи УК

Адвокат МКА «Аронов и Партнеры» Евгений Розенблат заметил в беседе с «360», что в Уголовном кодексе есть статья статья 148 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

«На практике установить состав преступления неких перформансов, как правило, достаточно сложно. В числе прочего необходимо сначала провести религиоведческую, лингвистическую и, наверное, психологическую экспертизы», — пояснил адвокат.

По мнению юриста, привлечь организаторов по статье 244 о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения у разгневанных россиян не выйдет. Учитывая характер выставки и то, что используются тела доноров, говорить именно о надругательстве не приходится.

Адвокат также отметил, что, учитывая достаточный общественный резонанс, выставку вполне могут закрыть. Существует достаточно поводов, начиная с самого простого — антикоронавирусных мер.

В России уже были прецеденты закрытия выставок по требованию общественности. В 2016 году из-за проверки Следственного комитета и давления со стороны активистов организации «Офицеры России» была закрыта фотовыставка Джока Стерджеса «Без смущения» в Центре фотографии имени братьев Люмьер, писало РИА «Новости».

А в 2015 году в Манеже на выставке советского авангарда и вовсе произошел погром. Активисты во главе с Дмитрием Энтео разгромили выставку скульптур Вадима Сидура, многие работы пострадали. Погромщики заявили, что экспозиция оскорбляла чувства верующих, писал РБК.