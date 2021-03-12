Руководство ВДНХ открестилось от выставки «Мир тела»

Представители ВДНХ заявили, что выставка «Мир тела» является частной и проходит в арендованном помещении. Арендатор может использовать павильон под любые мероприятия, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе парка.

Партия «Коммунисты России» ранее пожаловалась на анатомическую выставку столичным властям и потребовала, чтобы ее запретили, так как демонстрация человеческих тел и органов может навредить психике человека.

«Арендатор вправе использовать здание под офисную, музейно-выставочную и иную деятельность, не противоречащую виду разрешенного использования земельного участка. Решения о проведении мероприятий внутри помещения принимаются арендатором без участия ВДНХ», — заявили в пресс-службе.

Неоднозначную выставку на ВДНХ ранее также раскритиковали православные активисты. Координатор движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин назвал экспозицию немецкого патологоанатома Гюнтера фон Хагенса надругательством над телами умерших и обратился с требованием о ее закрытии в прокуратуру. Фоторепортаж с выставки опубликовала «Газета.ru».