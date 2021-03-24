Организаторы выставки «Мир тела» ответили на сообщение о проверке СК

Организаторы выставки доктора Гюнтера фон Хагенса «Мир тела» (Body Worlds) отреагировали на заявление СК. Они заявили, что не нарушают законов Российской Федерации.

«Организация и проведение выставки осуществляется в полном соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Выставка работает в прежнем режиме», — сообщили РИА «Новости» организаторы.

Ранее организаторов выставки поручил проверить глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. По поводу выставки негативно отзывались православные активисты. Они заявили, что она оскорбляет чувства верующих. К тому же в Сети распространяется петиция с требованием о закрытии выставки. Также общественная православная организация «Сорок сороков» направила в Генпрокуратуру РФ заявления с просьбой оценить проведение анатомической выставки.

Выставка «Мир тела» открылась 12 марта на ВДНХ. Экспозиция состоит из реальных человеческих тел и органов, обработанных с помощью метода полимерной пластинации, разработанного немецким доктором Гюнтером фон Хагенсом в 1977 году. Способ основан на замене всей жидкости организма на застывающий пластик. Для пластинации используются только тела доноров. Организаторы задумали выставку в качестве образовательного проекта.