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    24 марта 2021, 12:13

    Организаторы выставки «Мир тела» ответили на сообщение о проверке СК

    Екатерина Шамина

    Организаторы выставки доктора Гюнтера фон Хагенса «Мир тела» (Body Worlds) отреагировали на заявление СК. Они заявили, что не нарушают законов Российской Федерации.

    Организаторы выставки «Мир тела» ответили на сообщение о проверке СК

    «Организация и проведение выставки осуществляется в полном соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Выставка работает в прежнем режиме», — сообщили РИА «Новости» организаторы.

    Ранее организаторов выставки поручил проверить глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. По поводу выставки негативно отзывались православные активисты. Они заявили, что она оскорбляет чувства верующих. К тому же в Сети распространяется петиция с требованием о закрытии выставки. Также общественная православная организация «Сорок сороков» направила в Генпрокуратуру РФ заявления с просьбой оценить проведение анатомической выставки.

    Выставка «Мир тела» открылась 12 марта на ВДНХ. Экспозиция состоит из реальных человеческих тел и органов, обработанных с помощью метода полимерной пластинации, разработанного немецким доктором Гюнтером фон Хагенсом в 1977 году. Способ основан на замене всей жидкости организма на застывающий пластик. Для пластинации используются только тела доноров. Организаторы задумали выставку в качестве образовательного проекта.