В марте на ВДНХ откроется выставка Body Worlds «художника» Гюнтера фон Хагенса. Его творения — настоящие застывшие человеческие тела, обработанные особым способом. В мире эта выставка собирала толпы как фанатов, так и противников.

Выставка о жизни

В марте в Москву приедет Гюнтер фон Хагенс — немецкий патологоанатом, который придумал особый вид обработки человеческих тел. Это позволяет ученому демонстрировать забальзамированных мертвецов.

Экспозиция — это настоящие трупы людей, приведенные в симпатичный вид. По крайней мере, так позиционирует себя выставка Body Worlds («Мир тела»). Пройдет она на ВДНХ.

«Моя цель экспонирования тел и отдельных человеческих органов — в сохранении и укреплении здоровья людей. А также в повышении уровня их знаний о методах достижения благополучного долголетия», — сказал Хагенс, его цитирует «Свободная пресса».

На сайте выставки говорится, что она призвана популяризировать здоровый образ жизни, открывать «возможности тела» и давать повод задуматься о смысле жизни.

Выставка представляет собой трупы, которые в повседневных позах занимаются простыми вещами: играют в шахматы, занимаются балетом или сексом, делают гимнастические упражнения на кольцах. Один из экспонатов — вскрытый труп беременной женщины.

Не все тела демонстрируются целиком, некоторые показаны в разрезе, выставлены и отдельные органы.

Взгляд в прошлое

Хагенс хотел сделать выставку в Москве уже давно. Бывший баскетболист петербургского «Спартака» и куйбышевского «Строителя» Александр Сизоненко рассказывал, что познакомился с Хагенсом в 2000-х, когда ездил на лечение в Германию. Огромный рост Сизоненко (237 сантиметров) привлек патологоанатома, который сулил бывшему спортсмену с массой хронических заболеваний пожизненное содержание. При этом врач просил взамен право заполучить в свою лабораторию его тело, когда он умрет. Но сделка не состоялась.

Хагенс периодически ездит со своей выставкой по всему миру. Например, несколько лет назад в Женеве он ввел сообщество в ступор. Когда посетители зашли в экспозиционный зал, чтобы увидеть секреты долголетия, то увидели труп «Жизели» с обнаженными сухожилиями, наряженный в балетную пачку, трубача со вскрытой грудной клеткой, а также влюбленную парочку с содранной с них обоих кожей в сексуальной позе и со всеми анатомическими деталями полового акта.

Тогда СМИ призвали организаторов не просто закрыть выставку, а уничтожить все объекты, прекратив тем самым глумление над покойниками и издевательство над живыми людьми.

В России Хагенс был свидетелем в судебном разбирательстве, связанном с отправкой в его Гейдельбергский университет 56 трупов и 400 препаратов головного мозга из Новосибирска, писал News.ru. После подобных скандалов Хагенс начал использовать только тела доноров, передает РИА «Новости».

Экспозиция существует уже 26 лет. За это время ее посетили 51,4 миллиона человек в 35 странах мира. И всего было проведено 223 выставки, передают «Новые известия».

Противники «передвижного кладбища»

Желание Хагенса рассказать людям о секретах молодости и помочь познать свое тело (а кому-то и открыть смысл жизни) в Москве может не реализоваться. На сайте citizengo.org появилась петиция, обращенная к мэру Сергею Собянину, с требованием отказаться от проведения мероприятия.

«Мы считаем, что подобное глумление над человеческими телами неэтично и преступно, оно не должно поощряться властями, а в особенности — не должно демонстрироваться детям», — отметили авторы.

Возможно, люди узнали, что не так давно Хагенс расчленил тело своего умершего друга, а также завещал своей жене разделить на части его самого после смерти, чтобы поместить в качестве экспоната на выставку.

Против выставки высказалась и волгоградская общественница Антонина Донцова. Она заявила, что мероприятие — «дно дна» в моральном и этическом плане, передает V1.ru.

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин в беседе с «360» отметил, что в российской культуре такую выставку просто не поймут и в Москве ее открывать вообще не стоило.

Искусство искусством, особенно сейчас, но при этом с точки зрения нашей культуры это полное противоречие тому, что у нас понимается как искусство. Это отнюдь не проявление искусства, культуры и так далее Антон Бредихин.

Журналист Анна Шафран обратила внимание на то, что, по ее мнению, выставка Хагенса — откровенный «позор для нашей страны» и ей не место не только в Москве, но и во всей России. То, что хочет показать людям Хагенс, «необъяснимо с точки зрения здравого смысла».

Подобная выставка, по мнению Шафран, очередная попытка стереть границы между добром и злом. Особенно если учитывать, что в качестве экспонатов представлены расчлененные трупы, которые должны были быть похоронены. Но с них содрали кожу, разрезали на кусочки и выставляют напоказ.

«Фактически это передвижное кладбище. Это прямая отсылка к нацистским практикам. Давайте вспомним абажуры из кожи человеческой. У русского человека, наследника наших дедов, абсолютно прямые ассоциации возникают. Этого человека (Хагенса — прим. ред.) я предлагаю не доктором, а маньяком называть. Это издевательство над моралью, нравственностью, традициями общества, канонами христианскими и мировых религий», — сказала Шафран.

Выставка трупов

Руководитель религиозной редакции телеканала «Царьград» Михаил Тюренков в беседе с «360» заявил, что выставка скульптур из расчлененных трупов — провокация.

«Как я уже писал в своей статье „Московские гастроли ‚Доктора Смерть‘“, в сознании людей, переживших Вторую мировую войну, их детей и внуков существует четкая ассоциация: абажуры из человеческой кожи Бухенвальда и прочие „творческие“ зверства надзирателей гитлеровских концлагерей», — отметил Тюренков.

Даже если Хагенс документально заручился завещаниями умерших, ставших его экспонатами, это не отменяет «вопиющей безнравственности его действий с точки зрения традиционных ценностей», привитых православным христианам, представителям традиционного ислама и даже нерелигиозным людям, воспитанным в нормах принятой для России морали, полагает Тюренков.

Как отец четверых детей, я прихожу в ужас, что мои старшие дети — подростки могут стать свидетелями подобной выставки. Ведь это урок не анатомии, а неуважительного отношения к смерти (как к одной из величайших тайн человечества), а соответственно, и к самим телам и органам умерших людей Михаил Тюренков.

Даже возрастная маркировка не поможет этой выставке, считает Тюренков. По его словам, в таком случае это пособничество преступлению.