Выставка с трупами на ВДНХ возмутила православных активистов

На ВДНХ заработала выставка немецкого патологоанатома Body Worlds — в экспозиции он использовал человеческие трупы. Православные активисты возмутились этим, они планируют обратиться в прокуратуру. Кроме того, они пригрозили организаторам уличными акциями.

Об этом изданию «Подъем» рассказал координатор движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин. Он подчеркнул, что активисты уже обратились к организаторам выставки с требованием прекратить ее. По мнению Кормухина, экспозиция противоречит Стратегии национальной безопасности и Уголовному кодексу, попадая в том числе под статью о надругательстве над трупами.

«Будем так же обращаться в прокуратуру и правоохранительные органы, чтобы в нашем государстве, которое в прошлом году приняло поправки в Конституцию и прописало, что мы — тысячелетняя Россия, которая чтит идеалы предков и веру в бога, подобные выставки, разрушающие традиционные духовно-нравственные ценности, не проводились», — сказал он.

Координатор движения подчеркнул, что активисты считают это надругательством. Если к их словам не прислушаются, они выйдут на уличные акции — в рамках закона.

Выставка Body Worlds, о которой идет речь, расположена в 21-м павильоне ВДНХ. Паталогоонатом разместил в экспозиции человеческие трупы без кожи — их обработали специальным образом, а затем поместили в разные позы. Кроме того, экспонатами стали некоторые внутренние органы.