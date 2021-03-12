Мышцы наголо. Выставка с трупами заставила пройти три стадии принятия и разозлила активистов

В пятницу впервые в Москве открылась выставка Гюнтера фон Хагенса «Body Worlds. Мир тела». Экспонаты — тела некогда живых людей, представленных в заманчивых позах и занимающихся повседневными делами. В разных странах выставку критиковали, да и в Россию не хотели везти много лет. Однако первый день показал, что посетителям нравятся неоднозначные инсталляции. Правда, теперь на нее нацелились православные активисты.

Открытие выставки

Выставка Гюнтера фон Хагенса Body Worlds приехала в Москву. С 12 марта все люди старше 12 лет могут прийти и посмотреть на творения «художника». Экспозиция представлена более чем сотней человеческих тел, мумифицированных определенным образом и частично прооперированных. То есть все экспонаты — некогда живые люди, которые завещали свои тела в коллекцию Хагенса.

«Все экспонаты выставки — реальные тела, пожертвованные своими хозяевами ради этого просветительского проекта и кропотливо обработанные по всем правилам пластинации», — говорится в анонсе Body Worlds.

Выставка скандальная. Несколько лет назад в Женеве людей поразило, что Хагенс показал беременную женщину со вскрытым животом. Такой же экспонат увидели посетители в немецком городе Гейдельберг. В России Хагенс уже давно хотел провести мероприятие, но общественность была против. В принципе, ничего не поменялось и сейчас. Общественникам выставка напомнила нацистские практики, а религиозной части населения показалась провокацией и неуважительным отношением к смерти.

Но посетители в первый день мероприятия в Москве писали вполне положительные отзывы. Хорошее мнение сложилось и у тех, кто присутствовал на закрытом показе. Он прошел 11 марта на ВДНХ. Там же состоялось и открытие.

Не страшнее, чем в музее

Российская общественница Кристина Потупчик посетила Body Worlds 11 марта, когда был закрытый показ. Потупчик написала в своем Теlеgrаm-канале, что экспонаты не вызывают шок и не причиняют психических травм, ведь российских детей «водили в Кунсткамеру» и «показывали скелетики из коллекции доктора Фредерика Рюйша».

По словам Потупчик, в мире есть масса объектов, которые выглядят куда более страшными и шокирующими, чем выставка Хагенса. Например, в картине Рембрандта «Урок анатомии доктора Тульпа» изображено вскрытие трупа казненного преступника. А в петербургском музее «Кунсткамера» нет возрастных ограничений. Также Потупчик обратила внимание на Музей истории медицины на Большой Пироговской улице, где в том числе представлена инсталляция, когда из тела бойца достали неразорвавшуюся мину.

«Мне выставка понравилась, хотя она оказалась меньше, чем я предполагала. Всем рекомендую. И посещать советую непременно с детьми», — заключила Потупчик.

Под впечатлением осталась и чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина. На выставку она пришла вместе с сыном.

«Мой сын Иван восхищен выставкой, потому что для него, как и для меня, это новое — увидеть мир изнутри», — сказала Рагозина. Ролик опубликован в ее Stories в Instagram.

Источник фото: скриншот Stories в Instagram

Сайт kp.ru сообщил: Рагозина даже подумала о том, чтобы пожертвовать свое тело, — пусть «люди знают, как появляются чемпионы, знают, как работают мышцы спортсменов».

Профессор и заведующий кафедрой анатомии человека РНИМУ имени Н. И. Пирогова Сергей Шемяков отметил, что посещение выставки будет полезным с точки зрения образования. Интересно будет даже профессионалам в сфере науки и медицины.

Три стадии принятия

Фитнес-тренер Павел Бабич тоже присутствовал на выставке. И даже сумел попозировать для журналистов. По его тренерскому мнению, профессионалам всегда любопытно посмотреть на настоящие мышцы в срезе и голые связки с сухожилиями.

«Поначалу чуть жутко, потом затягивает, а потом очень интересно. И нет никакого отвращения. Всем рекомендую сходить и посмотреть на себя изнутри», — написал Бабич.

Выставка понравилась и простым посетителям. Молодой человек Евгений отметил, что был в восторге от увиденного. Из выставки он извлек полезные знания об активном образе жизни, питании, здоровье и умении настраивать свой организм и работать с телом.

Девушка Валентина посчитала, что выставка «грандиозная». Ей, как студентке медицинского колледжа, было интересно еще глубже погрузиться в анатомию.

Мнение православных активистов

Православные активисты совершенно не разделили позицию людей, позитивно оценивших выставку. Координатор движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин заявил, что считает мероприятие надругательством над телами умерших и требует закрыть выставку. Чтобы добиться своего, он обратился в прокуратуру.

«Мы уже написали требования к организаторам этой выставки прекратить ее. Будем также обращаться в прокуратуру и правоохранительные органы, чтобы в нашем государстве подобные выставки, разрушающие традиционные духовно-нравственные ценности, не проводились», — сказал Кормухин. Его слова передает Telegram-канал «Подъем».

При этом зампредседателя отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе сказал «Известиям», что от РПЦ не планируется предпринимать каких-либо действий по ограничению работы выставки.