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    12 марта 2021, 17:54

    Мышцы наголо. Выставка с трупами заставила пройти три стадии принятия и разозлила активистов

    Борис Ломакин

    В пятницу впервые в Москве открылась выставка Гюнтера фон Хагенса «Body Worlds. Мир тела». Экспонаты — тела некогда живых людей, представленных в заманчивых позах и занимающихся повседневными делами. В разных странах выставку критиковали, да и в Россию не хотели везти много лет. Однако первый день показал, что посетителям нравятся неоднозначные инсталляции. Правда, теперь на нее нацелились православные активисты.

    Мышцы наголо. Выставка с трупами заставила пройти три стадии принятия и разозлила активистов

    Открытие выставки

    Выставка Гюнтера фон Хагенса Body Worlds приехала в Москву. С 12 марта все люди старше 12 лет могут прийти и посмотреть на творения «художника». Экспозиция представлена более чем сотней человеческих тел, мумифицированных определенным образом и частично прооперированных. То есть все экспонаты — некогда живые люди, которые завещали свои тела в коллекцию Хагенса.

    «Все экспонаты выставки — реальные тела, пожертвованные своими хозяевами ради этого просветительского проекта и кропотливо обработанные по всем правилам пластинации», — говорится в анонсе Body Worlds.

    Выставка скандальная. Несколько лет назад в Женеве людей поразило, что Хагенс показал беременную женщину со вскрытым животом. Такой же экспонат увидели посетители в немецком городе Гейдельберг. В России Хагенс уже давно хотел провести мероприятие, но общественность была против. В принципе, ничего не поменялось и сейчас. Общественникам выставка напомнила нацистские практики, а религиозной части населения показалась провокацией и неуважительным отношением к смерти.

    Но посетители в первый день мероприятия в Москве писали вполне положительные отзывы. Хорошее мнение сложилось и у тех, кто присутствовал на закрытом показе. Он прошел 11 марта на ВДНХ. Там же состоялось и открытие.

    Не страшнее, чем в музее

    Российская общественница Кристина Потупчик посетила Body Worlds 11 марта, когда был закрытый показ. Потупчик написала в своем Теlеgrаm-канале, что экспонаты не вызывают шок и не причиняют психических травм, ведь российских детей «водили в Кунсткамеру» и «показывали скелетики из коллекции доктора Фредерика Рюйша».

    По словам Потупчик, в мире есть масса объектов, которые выглядят куда более страшными и шокирующими, чем выставка Хагенса. Например, в картине Рембрандта «Урок анатомии доктора Тульпа» изображено вскрытие трупа казненного преступника. А в петербургском музее «Кунсткамера» нет возрастных ограничений. Также Потупчик обратила внимание на Музей истории медицины на Большой Пироговской улице, где в том числе представлена инсталляция, когда из тела бойца достали неразорвавшуюся мину.

    «Мне выставка понравилась, хотя она оказалась меньше, чем я предполагала. Всем рекомендую. И посещать советую непременно с детьми», — заключила Потупчик.

    Под впечатлением осталась и чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина. На выставку она пришла вместе с сыном.

    «Мой сын Иван восхищен выставкой, потому что для него, как и для меня, это новое — увидеть мир изнутри», — сказала Рагозина. Ролик опубликован в ее Stories в Instagram.

    Мышцы наголо. Выставка с трупами заставила пройти три стадии принятия и разозлила активистов | Изображение 1Источник фото: скриншот Stories в Instagram

    Сайт kp.ru сообщил: Рагозина даже подумала о том, чтобы пожертвовать свое тело, — пусть «люди знают, как появляются чемпионы, знают, как работают мышцы спортсменов».

    Профессор и заведующий кафедрой анатомии человека РНИМУ имени Н. И. Пирогова Сергей Шемяков отметил, что посещение выставки будет полезным с точки зрения образования. Интересно будет даже профессионалам в сфере науки и медицины.

    Три стадии принятия

    Фитнес-тренер Павел Бабич тоже присутствовал на выставке. И даже сумел попозировать для журналистов. По его тренерскому мнению, профессионалам всегда любопытно посмотреть на настоящие мышцы в срезе и голые связки с сухожилиями.

    «Поначалу чуть жутко, потом затягивает, а потом очень интересно. И нет никакого отвращения. Всем рекомендую сходить и посмотреть на себя изнутри», — написал Бабич.

    Выставка понравилась и простым посетителям. Молодой человек Евгений отметил, что был в восторге от увиденного. Из выставки он извлек полезные знания об активном образе жизни, питании, здоровье и умении настраивать свой организм и работать с телом.

    Девушка Валентина посчитала, что выставка «грандиозная». Ей, как студентке медицинского колледжа, было интересно еще глубже погрузиться в анатомию.

    Мнение православных активистов

    Православные активисты совершенно не разделили позицию людей, позитивно оценивших выставку. Координатор движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин заявил, что считает мероприятие надругательством над телами умерших и требует закрыть выставку. Чтобы добиться своего, он обратился в прокуратуру.

    «Мы уже написали требования к организаторам этой выставки прекратить ее. Будем также обращаться в прокуратуру и правоохранительные органы, чтобы в нашем государстве подобные выставки, разрушающие традиционные духовно-нравственные ценности, не проводились», — сказал Кормухин. Его слова передает Telegram-канал «Подъем».

    При этом зампредседателя отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе сказал «Известиям», что от РПЦ не планируется предпринимать каких-либо действий по ограничению работы выставки.